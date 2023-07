AVISO: Mikrochips-Gipfel der Bundesregierung im Bundeskanzleramt am Donnerstag, den 13. Juli

Wien (OTS) - Am Donnerstag, den 13. Juli, um 10.00 Uhr lädt Bundeskanzler Karl Nehammer Expertinnen und Experten sowie die zuständigen Ministerinnen und Minister zu einem Mikrochips-Gipfel in das Bundeskanzleramt ein. Im Fokus steht der Ausbau nachhaltiger, innovativer Technologien und Infrastruktur, um die österreichische Halbleiter- und Mikroelektroindustrie zu stärken und Abhängigkeiten von Halbleiter-Lieferanten aus anderen Staaten zu reduzieren. Zu Beginn des Gipfels besteht die Möglichkeit zu Foto- und Filmaufnahmen. Im Anschluss an die Gespräche finden Pressestatements statt.

Termine für Medien:

10.00 Uhr

KAMERASCHWENK zu Beginn des Gipfels

12.00 Uhr

PRESSESTATEMENTS

Ort: Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien (Einlass von 9.15 Uhr bis 10.00 Uhr und ab 11.15 Uhr)

Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten sowie via Livestream unter www.bundeskanzleramt.gv.at/live übertragen.

HINWEISE ZUR MEDIENTEILNAHME

Bitte weisen Sie beim Betreten des Bundeskanzleramtes Ihre Zutrittsberechtigung (Dauerzutrittskarte, gültiger Presseausweis oder aktuelles Akkreditiv der Redaktion) vor.

