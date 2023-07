Grüne Wien: „Coole Straßen“ sollen wieder heiße Grätzln kühlen

Maßnahmen-Plan zur Abkühlung der Stadt vorgelegt

Wien (OTS/RK) - Die Wiener Grünen haben heute, Dienstag bei einem Mediengespräch am Columbusplatz in Wien-Favoriten wiederholt auf die Notwendigkeit aufmerksam gemacht, dass Klimaschutz und Abkühlung in der Stadt oberste Priorität erhalten sollten. „Jeder entsiegelte Straßenmeter ist ein Gewinn, jeder Baum eine natürliche Klimaanlage. Weg mit dem alten Denken, her mit neuen Perspektiven nach der Devise: Raus aus dem Beton und Asphalt und rein in ein Wien, in dem der Klimaschutz an allererster Stelle steht“, so der nicht amtsführende Stadtrat Peter Kraus. So sollen etwa die „Coolen Straßen“, die während der rot-grünen Regierungsära eingeführt worden sind, ein Comeback feiern. Zu „Coolen Straßen“ war eine Reihe von Straßen und Gassen in den Sommermonaten umfunktioniert worden. In den betreffenden Abschnitten musste der Durchzugsverkehr weichen, auch das Abstellen von Fahrzeugen war nicht mehr möglich. Stattdessen wurden Bänke, Rollrasen und Sprühnebel eingerichtet.



„Nicht alle Menschen in Wien haben dieselben Möglichkeiten, sich vor der Hitze zu schützen. Wir müssen jetzt darauf schauen, dass wir klimasozial handeln und Klimagerechtigkeit in der Stadt gerade im dicht verbauten Gebiet beginnt“, sagte die nicht amtsführende Stadträtin Judith Pühringer. Es müsse jede Chance genützt werden, die Stadt abzukühlen. Denn die jährlich steigenden Hitzerekorde und ihre Auswirkungen hätten bereits dazu geführt, dass in Österreich mehr Menschen an der Hitze als bei Verkehrsunfällen sterben würden. So gab es im Vorjahr im Bundesgebiet 419 Hitzetote gegenüber 369 Unfallopern.

Der präsentierte Plan umfasst die langfristigen Ziele die Bodenversiegelung durch Beton aufzubrechen und zu begrünen sowie die Verpflichtung bei jedem Umbau oder jeder Straßensanierung verpflichtend neue Bäume zu pflanzen. Als kurzfristige Maßnahmen werden gratis Öffis und gratis Bäder an Hitzetagen, mehr Schattenbankerl und Schattenzonen in der ganzen Stadt oder das gratis Auffüllen von Wasserflaschen in gekennzeichneten Geschäften und Lokalen verlangt.

Weitere Informationen: Grüner Klub im Rathaus, Kommunikation, Tel.: 01/4000-81814 (Schluss) nic

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Stadt Wien Presse- und Informationsdienst, Diensthabende*r Redakteur*in

Service für Journalist*innen, Stadtredaktion

01 4000-81081

dr @ ma53.wien.gv.at

presse.wien.gv.at