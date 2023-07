VP-Mahrer ad Klima-Farbattacken: Auf dem Weg in den Extremismus

Rechtsstaat hat konsequent auf heutige Attacken zu reagieren

Wien (OTS) - „Mit ihrer heutigen Aktion haben sich die Klima-Straftäter endgültig demaskiert: Wir sehen hier keine harmlosen Aktivisten, sondern Menschen auf dem Weg in den Extremismus, die auch vor Sachbeschädigung und der Gefährdung von Menschen nicht zurückschrecken“, so der Landesparteiobmann der Wiener Volkspartei, Stadtrat Karl Mahrer, in einer ersten Reaktion.

Vom Aktionismus zum Extremismus

Auch Expertinnen und Experten beobachten die Entwicklungen mit Sorge:

„Ein kriminelles und extremistisches Potenzial ist in einigen Ableger-Strukturen der Klimaaktivisten vorhanden“, so zuletzt auch der Terrorismus-Experte Dr. Nicolas Stockhammer. Sollten die Forderungen dieser Gruppierungen nicht erfüllt werden, könnten sie in Zukunft verstärkt zu extremistischen Protestformen übergehen.

In Deutschland wurden bereits gegen die „Letzte Generation“ Ermittlungen eingeleitet und Hausdurchsuchungen durchgeführt. Der Anfangsverdacht der Bildung einer kriminellen Vereinigung wurde durch die zuständige Staatsanwaltschaft bestätigt.

Jeder, der vorsätzlich Gebäude oder Eigentum von Menschen in unserer Stadt beschädigt oder gar zerstört, gefährdet das Wohl und die Sicherheit in Wien: „Der Rechtsstaat hat nach der heutigen Aktion konsequent zu reagieren“, so Mahrer abschließend.

