“Summer Academy 2023”: Ab 24. Juli für mehr als 1 Monat digitale Bildungsangebote von Google und Partnern

Wien (OTS) - Die digitale “Summer Academy” geht im Sommer 2023 in die vierte Runde: Zwischen dem 24. Juli und 28. August bietet Google zusammen mit zahlreichen Bildungspartnern interessierten Personen und KMUs erneut die Möglichkeit, sich kostenlos weiterzubilden und sich so fit für die digitale Zukunft zu machen. Interessierte können aus über 30 Live-Webinaren und einer breiten Palette von Themen wählen, die sie bei der Entwicklung ihrer Kompetenzen unterstützen. Erstmals werden auch Webinare zu Künstlicher Intelligenz angeboten.



Mit der “Summer Academy 2023” will Google zusammen mit qualifizierten Partnern noch mehr Unternehmen, Communities und Privatpersonen dabei unterstützen, Fähigkeiten zu erlernen, die dabei helfen, die Chancen der Digitalisierung besser nutzen zu können. Christine Antlanger-Winter, Regional Director Google Österreich und Schweiz umreißt das Angebot wie folgt: „ Digitale Kompetenzen werden für den persönlichen Werdegang immer entscheidender. Jetzt gilt es, die Chance zu packen – denn bereits zum vierten Mal veranstalten wir in Österreich und der Schweiz unsere “Google Summer Academy” im Rahmen der Initiativen Google Zukunftswerkstatt Österreich und Google Atelier Digital. Interessierten werden während einem Monat über 30 kostenlose Live-Workshops zu verschiedenen Skills- und Digital-Themen geboten; ein sehr niederschwelliger Zugang zu kostenlosem digitalem Know-how. Dieses Angebot ist dank der Zusammenarbeit mit renommierten Partnern, Expertinnen und Experten wie zum Beispiel Strategy Sprints aus Wien, dem Institut für Jungunternehmen, und der Fachhochschule Nordwestschweiz überhaupt erst möglich. Ich lade Sie herzlich ein, teilzunehmen. "

Mehr Informationen zu den Kursen der “Summer Academy” sind in der Programmübersicht zu finden: events.withgoogle.com/google-summer-academy-2023/programmbersicht

