Grüne Wien starten Kampagne „Ab wann lässt dich die Hitze nicht mehr kalt?“

Wien (OTS) - Die zunehmenden Hitzetage sind direkte Auswirkungen der Klimakrise. Im vergangenen Sommer wurden in Wien 36 Hitzetage mit über 30 Grad gezählt. Der Sommer 2022 war einer der heißesten der Messgeschichte und auch heuer drohen wieder Spitzentemperaturen. Mittlerweile sterben in Österreich mehr Menschen an der Hitze als bei Verkehrsunfällen. Die Grünen Wien starten ihre Hitzekampagne „Ab wann lässt dich die Hitze nicht mehr kalt?“, die bis Ende August läuft.



„Es geht jetzt um schnelle Abhilfe und um Vorsorge für die nächsten Generationen. Jeder entsiegelte Straßenmeter ist ein Gewinn, jeder Baum eine natürliche Klimaanlage. Weg mit dem alten Denken, her mit neuen Perspektiven nach der Devise: Raus aus dem Beton und Asphalt der Stadtautobahn, der Markthalle und der Praterstraße und rein in ein Wien, in dem der Klimaschutz an allererster Stelle steht“, so Parteivorsitzender Peter Kraus.



„Nicht alle Menschen in Wien haben dieselben Möglichkeiten, sich vor der Hitze zu schützen – etwa durch Klimaanlagen oder teure Isolierungen. Oft fehlen Abkühlorte in der unmittelbaren Umgebung wie Parks und beschattete Plätze. Wir müssen jetzt darauf schauen, dass wir klimasozial handeln und Klimagerechtigkeit in der Stadt gerade im dicht verbauten Gebiet beginnt“, so Parteivorsitzende Judith Pühringer.



Im Rahmen der Kampagne „Ab wann lässt dich die Hitze nicht mehr kalt“ präsentieren die Grünen Wien ein 8 Punkteprogramm gegen die Hitze in der Stadt:



+ Beton aufbrechen: Beton ist DER Hitzespeicher schlechthin. An den besonders heißen Orten in Wien müssen Betonflächen entsiegelt und begrünt werden. Das beste Beispiel ist die Zweierlinie, die die Grünen Wien in einen Grünen Boulevard verwandeln wollen.



+ Grüner Baum-Masterplan: Bei jedem Umbau und jeder Straßensanierung sollen neue Bäume gepflanzt werden. 100.000 neue Bäume soll es für Wien geben

Gratis Öffis und Gratis Bäder an Hitzetagen in Wien mit Beschattung bei Haltestellen der Wiener Linien und vor Bäder-Kassen.

+ Klimaoasen zum Durchschnaufen: Mehr Schattenbankerl und Schattenzonen in der ganzen Stadt.

+ Gratis Wasserflaschen auffüllen: Mit der Aktion “Dei Durscht is mir net Wurscht” der Grünen Wirtschaft kann man seine Wasserflasche in Geschäften auffüllen lassen. Hier: https://wasser.greenmaps.at/. Wir laden die Wirtschaftstreibenden ein, dass in Hitzephasen in den Sommermonaten gratis Wasserauffüllen ermöglicht wird.

+ Coole Straßen für heiße Grätzeln: Das Konzept der abgesperrten Straßen mit Freiraum und Sprühanlagen war 2020 sehr beliebt, wurde aber von Rot-Pink eingestellt. Es soll wiederbelebt werden.

+ Kühles Rathaus: Türen auf und das Rathaus zum Kühlhaus für alle machen! Das gilt auch für Bezirksämter, Bildungseinrichtungen und Altersheime etc.

+ An die Vulnerabelsten denken: Neben Schattenplätzen in der Stadt braucht es Notschlafstellen auch im Sommer. Aber am besten ist immer eine eigene Wohnung, deshalb wollen wir “Housing First” ausbauen.



Die Kampagne wird sowohl auf Social Media Plattformen ausgespielt (Youtube, Facebook, Instagram, Twitter und Tiktok) als auch in Form von Postern, Stickern und Flyern in ganz Wien verteilt werden (etwa bei Konzerten der Grünen Konzertreihe „Musik am Fluss“).

Rückfragen & Kontakt:

Kommunikation Grüne Wien

(+43-1) 4000 - 81814

presse.wien @ gruene.at

http://wien.gruene.at