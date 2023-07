Korrektur zu OTS0072: 11. Bezirk: Boris Bukowski singt im Schloss Neugebäude

Konzert am 14.7., Eintritt frei, Auskünfte: 0676/847 643 203

Der „Kulturverein Simmering“ lädt im Juli/August zu vergnüglichen Veranstaltungen im Schloss Neugebäude (11., Otmar-Brix-Gasse 1) ein. Der nächste Termin: Am Freitag, 14. Juli, wird der prominente Sänger Boris Bukowski ab 19.30 Uhr bei einem Freiluft-Konzert im Schloss-Gelände seine Hits aus der Zeit des Austro-Pop („Trag meine Liebe wie einen Mantel“, „Kokain“, „Fandango“, u.a.) vortragen. Die besten Stücke aus der letzten CD „Gibt’s ein Leben vor dem Tod?“ dürfen ebenso nicht fehlen. Der Eintritt ist gratis. Nähere Informationen: Telefon 0676/847 643 203 („Science Pool“). Beantwortung von Anfragen per E-Mail: schlossneugebaeude@sciencepool.org.

Für Samstag, 15. Juli, hat sich die Vokalistin Ingrid Merschl angesagt. Ab 18.30 Uhr bringt die bewährte Künstlerin mit der Combo „Swing Circle“ das nostalgische Programm „Sommer, Sonne, Amore“ in der Renaissance-Schlossanlage zu Gehör. Musikalische Erinnerungen an Tonkünstler*innen wie Connie Francis, Caterina Valente, Conny Froboess sowie Peter Alexander verführen das Publikum zum Mitsingen. Der Zutritt ist kostenlos.

Spielplan bis 27.8. im Internet: http://schlossneugebaeude.wien/

Die sommerlichen Unterhaltungsangebote im Schloss Neugebäude werden durch den „Kulturverein Simmering“ in Kooperation mit „Science Pool“ organisiert. Gerlinde Heil fungiert als Obfrau des Vereines mit der Kurz-Bezeichnung „kultur 11“.

Bis Sonntag, 27. August, erwartet Besucher*innen von Schloss Neugebäude jeweils am Freitag, am Samstag und am Sonntag ein abwechslungsreicher Veranstaltungskalender für Groß und Klein. Erwachsene dürfen sich beispielsweise auf die Travestie-Show „Glamour Queens“, die Künstler-Familie Kranner („Kranner Hoch 3“), die Rock’n Roll-Gruppe „The Ridin‘ Dudes“ und den Kabarettisten Norbert Peter (als „Amalie Kratochwill“) freuen. Der Nachwuchs kommt an „Familien-Sonntagen“ gewiss auf seine Kosten: Von auf Kinder abgestimmten Führungen durch das Schloss-Areal bis zu Experimenten („Löffel-Katapult“, „Magnus-Flieger“, „Luftballon-Auto“, etc.) und Pantomime-Darbietungen reichen die Aktivitäten. Stets ist der Eintritt frei. Für das leibliche Wohl der Gäste wird gut gesorgt. Öffnungsstunden im Juli und August: Montag bis Donnerstag von 17.00 bis 22.00 Uhr plus Freitag, Samstag und Sonntag von 12.00 bis 24.00 Uhr. Der genaue Spielplan im Internet: http://schlossneugebaeude.wien/.

