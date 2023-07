Anadi Bank verzeichnet bestes Halbjahresergebnis seit Bestehen – neuerliches Rekordergebnis für das Gesamtjahr 2023 erwartet

Wien (OTS) - Zum ersten Halbjahr 2023 kann die Anadi Bank erneut Rekordzahlen verzeichnen: Das operative Vorsteuerergebnis macht einen deutlichen Sprung auf rund EUR 10 Mio. – was einer Verdoppelung im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Mit der hervorragenden, aktiv auf die Zinswende ausgerichteten Bilanz- und Geschäftsstruktur im traditionellen Bankgeschäft und dem hohen Wachstums- und Innovationsgrad in den digitalen Geschäftsbereichen ist damit die Gewinndynamik der Anadi Bank weiterhin ungebrochen. Die Nettozinsmarge hat sich dabei im Vergleich zu 2022 verdoppelt und beträgt auf Gesamtbankebene nun bereits 1,9 %, wobei aufgrund von Nachlaufeffekten im zweiten Halbjahr ein Anstieg bis Jahresende auf mindestens 2,3 % und für 2024 eine nochmalige Steigerung der Zinsmarge prognostiziert wird. Ein wesentlicher Treiber hierfür sind das digitale Geschäft und das Filialgeschäft, das sich mit fast 3,5% Nettozinsmarge im ersten Halbjahr 2023 als das margenträchtigste aller Geschäftsfelder auszeichnete.

Neben der Verdoppelung der Nettozinserträge gelang es der Anadi Bank im ersten Halbjahr 2023 zudem, positive Risikokosten zu erzielen. „Dieses starke Risikoergebnis ist vor dem Hintergrund eines herausfordernden Umfelds primär auf unser Geschäft in Kärnten, die hohe Risikokultur in allen Geschäftsbereichen und das strikte Risikomanagement sowie Risiko-Monitoring im digitalen Geschäft zurückzuführen“, erläutert Ferdinand Wenzl, CRO/CFO der Anadi Bank.

„ Wir weisen eine hohe Gewinndynamik auf, die dank unserer erfolgreichen Umsetzung der Strategiephasen 1.0 und 2.0 inzwischen im Rahmen der Strategie 3.0 – erarbeitet im vierten Quartal 2022 – auf einer bankübergreifenden Steigerung der Erträge fußt, ohne den Kapitalbedarf der Bank erhöht zu haben. Diese nachhaltig gestiegene und immer noch steigende Ertragsperformance, in Kombination mit unserer Kosten-, Kapital- und Risikokosteneffizienz, versetzt uns in die Lage, organisch Kapital zu generieren, das wir insbesondere für umfangreiche Investitionen in unsere digitale Roadmap verwenden “, hebt Christian Kubitschek, CEO der Anadi Bank, hervor.

Ausblick Gesamtjahr 2023: Weiterer nachhaltiger Ertrags- und Gewinnanstieg erwartet – Ausbau des digitalen Geschäfts mit hoher strategischer Priorität



Bereits 2022 konnte mit einem Gewinn nach Steuern in Höhe von EUR 11 Mio. das beste Jahresergebnis seit Bestehen erzielt werden. Auf Basis des hervorragenden Halbjahresergebnisses 2023 und des ungebrochenen Momentums auf der Ertragsseite sowie in den digitalen Geschäftsfeldern bekräftigt der Vorstand seinen Ausblick, dass für das Gesamtjahr 2023 ein erneutes Rekordergebnis erwartet wird. Dieser Ausblick basiert auf einer weiter steigenden Zinsmarge in allen Geschäftsbereichen – im Rahmen der Normalisierung des Zinsumfelds – und auf digitalen Wachstumsinitiativen, deren Start für das zweite Halbjahr 2023 vorgesehen ist.

„Wir haben seit 2020 jedes Jahr unseren Gewinn gesteigert und sind nun dort angelangt, wo wir seit Aufsetzen der Strategie 1.0 immer sein wollten: eine nachhaltige Gewinndynamik über alle Geschäftsfelder hinweg, getragen durch Ertragssteigerungen, flankiert durch hohes Kosten- und Kapitaleffizienzbewusstsein und basierend auf einer strikten Risikomanagementkultur. Dabei glänzen unsere traditionellen Geschäftsbereiche durch hervorragende Ergebnisse, während sich das stark wachsende digitale Geschäft mehr und mehr sichtbar in den Erträgen der Bank niederschlägt und durch hohe Innovationskraft sowie enorme Skalierbarkeit gekennzeichnet ist. Wir werden weiter massiv in den Ausbau unseres digitalen Geschäfts investieren. Das ist auch daran zu erkennen, dass wir den Personalbestand im digitalen Bereich nochmals stark ausbauen und in den kommenden zwei Jahren von derzeit über 100 FTEs auf bis zu 140 FTEs erweitern wollen. Die Anwerbung entsprechender Mitarbeiter:innen – am internen und externen Arbeitsmarkt – für unsere ambitionierte digitale Roadmap, hat deshalb für den Vorstand hohe strategische Priorität und wird in den kommenden Monaten mit innovativen HR-Ansätzen untermauert werden. Das strategische Ziel ist klar: Wir wollen zum bevorzugten digitalen Banking-Arbeitgeber in unserer Region werden, der mit flachen Hierarchien, innovativen Arbeitszeit- und Arbeitsplatzmodellen, hoher Innovationskraft sowie digitalem Wachstum über Kärnten und Österreich hinaus punktet“, so CEO Christian Kubitschek.

