KSW-Fonds: Pensionsvorsorge wird nachhaltig

Die KSW berücksichtigt ab sofort auch Nachhaltigkeitskriterien in ihrer Pensionsvorsorge.

Wien (OTS) - Immer mehr Investierende möchten, dass ihre Veranlagung auch Nachhaltigkeitsaspekte erfüllt. Diesem Wunsch kommt die Kammer der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen (KSW) seit Anfang Juli im Sinne ihrer Versichertengemeinschaft nach: Neben Rendite, Risiko und Liquidität – dem klassischen Dreieck der Geldanlage – berücksichtigt die KSW ab sofort auch Nachhaltigkeitskriterien in ihrer Pensionsvorsorge.

„Wir freuen uns, dass unser Anliegen jetzt umgesetzt wird, in unseren Varianten KSW-Classic, KSW-ausgewogen und KSW-dynamisch nun auch ESG-Kriterien zu berücksichtigen, also Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung. Sie berücksichtigen dabei Themen, die viele in diesem Zusammenhang für wichtig halten – wie zum Beispiel Investitionen in kontroverse Waffen, Rüstung oder fossile Energie zu vermeiden. In den investierten Unternehmen wird weiters auf die Einhaltung von Arbeits- und Menschenrechten und gute Unternehmensführung geachtet“, erklärt KSW-Präsident Mag. Herbert Houf.

Neben diesen und anderen Kriterien für Einzeltitel gelten auch für die Veranlagung in Subfonds mit Beginn des dritten Quartals 2023 neue Vorgaben: „Auch Fonds, in welche die Manager:innen investieren, sollen explizit Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen“, so Herbert Houf weiter. Die EU-Offenlegungsverordnung hat dafür Transparenzvorgaben geschaffen, welche die Auswahl erleichtern. Die KSW-Fonds selbst wenden diesbezüglich den sogenannten Artikel 8 der Verordnung an.

Die ESG-Kriterien gelten für alle in KSW-Fonds investierten Unternehmen, staatsnahen Emittenten und Fonds. Geringfügige Ausnahmen gelten nur dann, wenn dies im Interesse der Rendite zugunsten der Anwartschafts- und Leistungsberechtigten zwingend erforderlich ist, damit beispielsweise bestimmte Assetklassen oder Unternehmen nicht vollkommen ausgeschlossen werden müssen.

Die Umsetzung übernahm unsere Kapitalanlagegesellschaft IQAM Invest GmbH, begleitet durch das Beratungsunternehmen Faros.

Am Bild: Mag. Herbert Houf, Präsident der Kammer der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen, (c) KSW



