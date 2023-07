ÖGB-Reischl: „Hunderttausenden Betroffenen drohen Pensionsverluste”

Zeitpunkt des Pensionsantritts entscheidet. ÖGB fordert von Regierung sofortige Lösung und erklärt, wie das funktioniert

Wien (OTS) - Rund 300.000 Menschen, die 2024 oder 2025 in Pension gehen werden, drohen lebenslange Pensionsverluste. Der Grund: die stark verzögerte Teuerungsanpassung bei der Pensionsberechnung. Wer 2024 oder 2025 in Pension geht, schaut nämlich durch die Finger. „Das ist eine Katastrophe für die Betroffenen. Wir fordern deshalb eine Schutzklausel, die eine Aufwertung der letzten beiden Jahre zumindest in Höhe der Inflation garantiert”, so Ingrid Reischl, Leitende Sekretärin des ÖGB.

Teuerungsrate hat Auswirkungen auf Pensionsbezug

Alle erworbenen Pensionsgutschriften im Pensionskonto werden jährlich mit dem sogenannten Aufwertungsfaktor, der die Einkommensentwicklung der Sozialversicherten in Österreich abbildet, aufgewertet. Konkret wird für die Aufwertung die Einkommenssteigerung vom dritt- zum zweitvorangegangenen Kalenderjahr herangezogen, was bedeutet, dass die Aufwertung der tatsächlichen Inflationsentwicklung um zwei Jahre hinterherhinkt. Die Aufwertungszahl für das Jahr 2024 wird laut Schätzungen 3,5 Prozent betragen. Die bereits ausbezahlten Pensionen werden laut Gesetz mit der Inflationsrate angehoben, die für die Pensionsanpassung 2024 wahrscheinlich zwischen 9,5 Prozent und 10 Prozent betragen wird.

Für 300.000 Betroffenen fehlt dieser Ausgleich aber bei der Pensionsberechnung. Diese Rechtslage läuft dem seit Jahrzehnten verfolgten Ziel einer Erhöhung des faktischen Pensionsantrittsalters entgegen. All jene, die vor der Wahl stehen 2023 oder 2024 in Pension zu gehen, werden faktisch gezwungen, möglichst früh in Pension zu gehen.

Konkret bedeutet das: Personen, die beispielsweise am 1. Dezember 2023 ihre Pension antreten, bekommen die Inflationsabgeltung und damit ab dem Jahr 2024 voraussichtlich auch eine um 9,5 bis 10 Prozent erhöhte Pension. Personen, die hingegen beispielsweise erst ab 1. Jänner 2024 ihre Pension antreten, würden ohne dringend notwendige Korrektur bei der Pensionsberechnung um die derzeit hohe Inflation umfallen. „Die hohe Inflation hat tiefgreifende Auswirkungen auf den Pensionsbezug, deshalb fordern wir jetzt sofort einzugreifen”, fordert Reischl.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Toumaj Faragheh

ÖGB-Kommunikation

Tel.: +43 664 614 518 0

toumaj.faragheh @ oegb.at

www.oegb.at