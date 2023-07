Fototermin: Stadtrat Hacker besichtigt erstes Baufeld zur Modernisierung der Klinik Ottakring

Wien (OTS) - Zum Auftakt der Bauarbeiten in der Klinik Ottakring besichtigt Gesundheitsstadtrat Hacker kommenden Donnerstag das Baufeld für den Verwaltungsneubau gemeinsam mit WIGEV-Generaldirektorin Evelyn Kölldorfer-Leitgeb, Stellvertreter Herwig Wetzlinger, Projektentwicklungs- und Baumanagementgeschäftsführer Michael Lischent und der Technischen Direktorin der Klinik Ottakring Michaela Roth-Gion. Im Rahmen des umfassendsten Modernisierungsprogramms in der Geschichte des Wiener Gesundheitsverbundes wird die Klinik Ottakring bis 2040 erneuert. Bevor voraussichtlich 2026 der Neubau der Zentralklinik beginnen kann, zieht die Verwaltung in einen Neubau im Bereich des Flötzersteiges. Dort wird dafür gerade ein Baufeld freigemacht.

Bereits kurz vor der Fertigstellung befindet sich am Gelände der Klinik Ottakring ein Holzbau, in den Ende des Jahres die 3. Psychiatrische Abteilung der Klinik Penzing ziehen wird. Das Gebäude beeindruckt durch ein harmonisches Zusammenspiel zwischen Architektur und Natur. Die Bauprojektleiter Torsten Weingartner und Michael Leonhard führen über das Baufeld. Im Anschluss besichtigt der Stadtrat den neuen Holzbau mit Bauprojektleiter Georg Hartel.

Die VertreterInnen der Medien sind herzlich zu diesem Termin eingeladen.

Zeit: 13.07.2023, 10:00 Uhr

Ort: Klinik Ottakring, Baufeld Flötzersteig

1160 Wien

Achtung: Bitte benützen Sie den Klinik-Haupteingang, Montleartstraße 37 – der Portier informiert Sie über den Weg zum Baufeld und die Parkmöglichkeiten.

Bitte melden Sie sich unter der E-Mail-Adresse presse@gesundheitsverbund.at an.





Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Daniela Almer

Generaldirektion Unternehmenskommunikation

Kommunikation Bauprojekte

Mobil: +43 664 521 04 08

daniela.almer @ extern.gesundheitsverbund.at

bauprojekte.gesundheitsverbund.at