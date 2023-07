AVISO: Präsentation Trinkwassersicherungsplan

Wien (OTS) - So wie in vielen europäischen Ländern erleben wir auch in Österreich zunehmend längere Trocken- und Hitzeperioden. Österreich ist jedoch in der glücklichen Lage, über ausreichend Trinkwasser zu verfügen. Damit auch künftig die Trinkwasserversorgung sichergestellt werden kann, hat das BML gemeinsam mit den Bundesländern einen Trinkwassersicherungsplan erstellt, der bei einer Pressekonferenz präsentiert wird.

Teilnehmer:

• Norbert Totschnig, Bundesminister für Wasserwirtschaft

• Landesrat Daniel Fellner, Fachreferent für Wasserwirtschaft des Landes Kärnten

• Generalsekretär Günter Liebel, Sektionschef Wasserwirtschaft



Datum: Donnerstag 13. Juli 2023

Zeit: 9:30 Uhr

Ort: Pressezentrum, Stubenring 1, 1010 Wien (Eingang Sozialministerium)



