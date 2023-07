Egmont Ehapa Media bringt "Disney Classics" Graphic Novel-Serie in den Handel (FOTO)

Berlin (ots) - Im Jahr des 100-jährigen Bestehens der Walt Disney Company bringt Egmont Ehapa Media eine Sammlung von 10 Bänden der besten Disney Animationsklassiker als Graphic Novels in den Handel.

Jeder Comicband hat einen Umfang von 52 Seiten und richtet sich an Disney- und Comic-Fans aller Altersgruppen.

Liebhaberinnen und Liebhaber der Disney-Klassiker können die Geschichten ihrer Lieblingsfilme als komplette Comicfolge in Form einer Graphic Novel erleben. Den Anfang der Disney Classics macht die Comic-Adaption von "Arielle, die Meerjungfrau". Zu den weiteren Titeln der Serie gehören "101 Dalmatiner", "Susi und Strolch" und "Das Dschungelbuch".

"Mit den Disney Classics bieten wir allen Disney- und Comicfans ein außergewöhnliches Comic-Erlebnis. Jeder Band der Serie schafft es, die Magie von Disney in atemberaubenden Bildern zum Leben zu erwecken", sagt Jörg Risken, Publishing Director Magazines bei Egmont Ehapa Media.

Die 10 Bände der Serie erscheinen als Softcover in zweimonatlicher Frequenz. Der erste Band der Disney Classics ist am 13. Juli im Pressehandel und im Abonnement auf www.egmont-shop.de zum Preis von EUR 7,99 erhältlich. Der zweite Band erscheint am 14. September. ("Pinocchio").

Für Illustrationsmaterial, weitere Informationen und Rezensionsexemplare, wenden Sie sich bitte an den Pressekontakt.

Rückfragen & Kontakt:

Pressekontakt:

Jörg Risken

Publishing Director Magazines/Corporate Communication

Story House Egmont / Egmont Ehapa Media GmbH

Ritterstraße 26

10969 Berlin

Fon +49 (0)30/ 24 00 80

E-Mail j.risken @ egmont.de