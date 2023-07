VTA optimiert die Wasserreinigung beim Nova Rock Festival

Rottenbach (OTS) - Großveranstaltungen führen unweigerlich zu einer erhöhten Belastung der umliegenden Kläranlagen und damit auch der Umwelt. Das Nova Rock Festival hat heuer erstmals mit der oberösterreichischen VTA-Gruppe zusammengearbeitet und konnte so die Wasserreinigung des Festivals optimieren. Das Liquid Engineering Verfahren der VTA Gruppe bietet intelligente Lösungen an, aus schmutzigem Wasser wieder Brauchwasser zu gewinnen und trägt so positiv zu einer nachhaltigen Wasser-Kreislaufwirtschaft bei - ganz ohne zusätzlichen Energieaufwand.

Insgesamt fielen beim Nova Rock in diesem Jahr 4.500 Kubikmeter Abwasser an, 90 Prozent davon wurden in der Kläranlage Nickelsdorf aufbereitet, behandelt und gereinigt. Dank des Einsatzes von Nanotechnologie konnten heuer fast 1.100 Kubikmeter mehr Abwasser in Nickelsdorf aufbereitet werden, was mehr als 80 Tankwagen Fahrten entspricht, die sonst nach Bruck an der Leitha gegangen wären. Somit wurde der CO2 Abdruck des Festivals maßgeblich gesenkt und die Umwelt geschont.

Ewald Tatar, Gründer und Organisator des Nova Rock Festivals, ist von der Kooperation mit der VTA-Gruppe begeistert: “Ich bin wirklich beeindruckt." Wir haben das Thema Nachhaltigkeit schon immer sehr ernst genommen. Deshalb freut es mich besonders, dass wir mit der Firma 'VTA - We Clean Water' aus Oberösterreich einen Partner gefunden haben. Es wird sichergestellt, dass das Wasser gereinigt wird, bevor es in die Kläranlage gelangt und dann als Brauchwasser wiederverwendet werden kann. Diese innovative Lösung unterstreicht die Bedeutung von Nachhaltigkeit und zeigt, dass auch wir als Festivalveranstalter mit dem richtigen Partner einen Beitrag zum Klimaschutz leisten können. "Wir werden nächstes Jahr auf jeden Fall wieder mit der VTA zusammenarbeiten!”

Auch Ing. Gerhard Zapfl, Bürgermeister der Gemeinde Nickelsdorf, ist von der Kooperation zwischen VTA und dem Nova Rock Festival begeistert: “Bei uns wird Innovation und Nachhaltigkeit immer schon groß geschrieben." " Es ist toll zu sehen, wie mit der Kooperation zwischen der VTA und dem Nova Rock Festival Wasser effizient gereinigt werden kann und die Umwelt maßgeblich geschont wird."

Die VTA-Gruppe aus Oberösterreich reinigt mit ihrer innovativen Nanotechnologie täglich das Wasser für mehr als 250 Millionen Menschen weltweit. Auch Großveranstaltungen wie das Hahnenkammrennen in Kitzbühel oder das Woodstock Festival der Blasmusik in Oberösterreich vertrauen seit Jahren auf die Lösungen der VTA Gruppe. Die Abwasserreinigung erfordert keinen zusätzlichen Energieaufwand, es wird weniger CO2 in die Atmosphäre abgegeben und auch die Entfernung von kleinsten Mikroplastikpartikeln sowie Medikamentenrückständen ist mit den Verfahren der VTA möglich.

Rückfragen & Kontakt:

VTA Austria GmbH

Jürgen Pohorelski

Marketing & PR

+436648323340

j.pohorelski @ vta.cc

https://vta.cc/de