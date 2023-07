Rarität am Döblinger Cottage geht in den Verkauf

amb Development schließt die sensible Revitalisierung einer historischen Zinsvilla in der Blaasstraße erfolgreich ab.

Wien (OTS) - Eine Rarität wird als etwas definiert, das nur in geringer Anzahl vorhanden, besonders selten und gesucht ist. So versteht sich auch der großzügige Altbau in Wien Döbling mittlerweile als echte Rarität. Eine einmalige Gelegenheit bietet sich Kaufinteressierten daher ab sofort in der Blaasstraße 38. amb Development revitalisierte am Cottage-Viertel jüngst eine Zinsvilla mit charmanten Etagen-Altbauwohnungen und erstklassiger Ausstattung – ein Projekt wie es nicht nur herrlich wienerisch, sondern auch besonders rar ist.

Kompetenz und Know-how manifestieren sich aus Sicht der amb Development bereits bei der Planung. Nur wenn man genau zuhören kann und in der Lage ist, die Wünsche und Bedürfnisse der späteren Nutzer eines Immobilienprojektes zu erfassen und umzusetzen, wird dieses letztlich zu einem Wohlfühlort. Wichtig sind dabei der Umgang mit der historischen Substanz und der Anspruch, etwas Besonderes schaffen zu wollen. Eines dieser handverlesenen Objekte ist die Zinsvilla in der Blaasstraße 38, unmittelbar am Döblinger Cottage gelegen. Mit ihren nur ganz wenigen Wohneinheiten bietet sie hohe Privatsphäre inmitten einer der bevorzugtesten Wohnlagen Wiens.

Im Gesamtkonzept erscheint der Geist der Wiener 1930er Jahre im von A2K Architekten gestalteten, historischen Wohnhaus heute wieder äußerst lebendig. Großzügige Grundrisse und hochwertige Baumaterialien in Verbindung mit modernster Haustechnik schaffen einen Ort, der ein in vielerlei Hinsicht einmaliges Wohnerlebnis vermittelt.

Mit deutlich erhöhtem Wohlfühlfaktor präsentieren sich nun die darin ausgebauten Wohneinheiten. Das revitalisierte Gebäude gliedert sich in vier großzügige Wohnungen zwischen etwa 100 und 250 m² sowie zwei Kleinwohnungen zu je zwei Zimmern und rund 40 bzw. 50 m². Bei entsprechendem Platzbedarf ermöglichen die flexibel geplanten Grundrisse die Herstellung von besonders weiträumigen Etagenwohnungen mit rund 175 bzw. 185 m². Die Ausstattung innerhalb der Wohnungen und in den Allgemeinbereichen ist ganz darauf abgestimmt, den Charakter des Hauses durch viele liebevolle Details zu unterstreichen. Zudem eröffnet die erhöhte Lage reizvolle Blickachsen in Richtung Grinzing und den Wiener Kahlenberg – nicht nur von den oberen Etagen. Künftigen BewohnerInnen bietet sich im nächsten Umfeld ein idealer Infrastrukturmix – inklusive Nahversorgern, Naherholungsbereichen und einer ebenso nahen Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz.

„Bei der Sanierung wurde großes Augenmerk auf den Erhalt des charakteristischen Altbau-Flairs gelegt. Es entstanden sechs charmant konzipierte Wohnungen, die an nichts vermissen lassen. Für die Varianten der Etagenwohnungen wurden bereits Vorkehrungen getroffen, um flexbibel auf die jeweiligen Anforderungen eingehen zu können“, kommentiert Paul Öllinger, Geschäftsführer und Mitbegründer von amb Development.

Historisches trifft auf Moderne, Tradition auf Innovation

Die Rarität am Döblinger Cottage vereint modernste Technologien mit klassischem Wiener Flair. Die im Technikraum im Untergeschoß positionierten Wärme-Pumpen gewährleisten die zeitgemäße Bereitstellung von Wärme und Kühlung. Fußbodenheizung und Deckenkühlung sorgen für angenehme Temperierung. Neue Tischler-Kastenstockfester werden mit außenliegenden elektrischen Rollläden als Sonnenschutz kombiniert – die Steuerung der intelligenten Haustechnik (auf KNX-Standard) erfolgt bequem über Smart-Home-Lösungen auf Tablet oder Smartphone. Sorgfältig ausgewählte und qualitätsvolle Oberflächen – sowohl innerhalb der Wohneinheiten als auch in den gemeinschaftlich zugänglichen Bereichen – vermitteln eine stilvolle Atmosphäre, die der Liegenschaft gerecht wird.

„In vielen Details offenbart sich die Einmaligkeit dieses Wohnobjekts. Bei der größten Wohneinheit, der Dachgeschosswohnung, haben wir etwa eine private Liftstation mit Ausgang auf die Terrasse sowie Vorbereitungen für den nachträglichen Einbau einer Outdoorküche oder eines Whirlpools bedacht. Die neuen Eigentümer können sich somit ein einzigartiges Penthouse ganz nach ihren Vorstellungen schaffen“, so Paul Öllinger abschließend.

Information für Kaufinteressierte

Bei Interesse an dieser einmaligen Liegenschaft freut sich amb Development auf Ihre Anfrage unter:

office@amb-development.at

Weitere Bilder und ein Kurzvideo zum Objekt finden Sie unter

https://www.ots.at/redirect/amb sowie im Pressecenter.

Über amb Development

amb Development ist in der österreichischen Bau- und Immobilienbranche fest verwurzelt. amb Development entwickelt überwiegend kleinere, sehr individuelle Wohn- und Gewerbeimmobilien mit dem Anspruch der bestmöglichen Realisierung und Verwertung qualitätsvoller Lebens- und Arbeitsräume, sowie der optimalen Nutzung und Erhaltung wertvoller Ressourcen.



Weitere Information unter: www.amb-development.at

Rückfragen & Kontakt:

epmedia Werbeagentur GmbH

Annemarie Iberer

T: +43 699 1 512 66 14

E: annemarie.iberer @ epmedia.at