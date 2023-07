Arval Austria und Hyundai Austria unterzeichnen White Label Partnerschaft

Seit 1. Juni 2023 setzen Arval und Hyundai in Österreich auf gemeinsame Leasingangebote.

Wien (OTS) - Im ersten Schritt können Geschäftskunden ihre Fahrzeuge bei allen Hyundai Händlern in ganz Österreich über Arval leasen und auf Wunsch mit Full Service Leasing-Paketen von Arval erweitern. „Partnerschaften sind ein wesentlicher Bestandteil unseres Strategieplans Arval Beyond“, sagt Gregor Bilik, Geschäftsführer von Arval Austria. „Gerade in der heutigen Zeit sind Synergien unerlässlich. Das zeigt auch die Ausrichtung von Hyundai mit ihrem Flex Mobility Angebot, bei dem Arval das „All In Leasing“ übernimmt. Wir sind stolz, gemeinsam mit Hyundai Leasinglösungen anbieten zu können.“

Seit Jänner 2023 bietet Arval in Österreich spezielle Leasingangebote für KMU und erstmals auch für Privatkunden an. Dazu Wolfgang Mayer, Retail Director Arval Austria: „Von der Partnerschaft mit Hyundai Austria profitieren die Kunden von neuen Services sowie von Kostensicherheit und -transparenz in Zeiten von Teuerung und Inflation.“

Über Arval:

Arval ist auf Full-Service-Fahrzeugleasing und neue Mobilitätslösungen spezialisiert und hat bis Ende Dezember 2022 weltweit 1,6 Millionen Fahrzeuge verleast. Jeden Tag bieten mehr als 8.000 Arval-Mitarbeitende in 30 Ländern flexible Lösungen an, um Reisen für Kunden, die von großen internationalen Unternehmen bis hin zu kleineren Firmen und Einzelkunden reichen, nahtlos und nachhaltig zu gestalten. Arval ist Gründungsmitglied der Element-Arval Global Alliance, eine Verbindung weltweit führender Unternehmen in der Flottenmanagement-Branche mit 3 Millionen Fahrzeugen in 53 Ländern. Arval wurde 1989 gegründet und befindet sich vollständig im Besitz von BNP Paribas. Innerhalb der Gruppe ist Arval in der Abteilung Retail Banking & Services angesiedelt. www.arval.at

