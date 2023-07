FPÖ – Haider zu Renaturierungsgesetz: „Gesetz zur Wiederherstellung der Natur“ gefährdet Ernährungssicherheit und enteignet Bauern

Green Deal insgesamt muss sofort beendet werden

Wien (OTS) - „Das vorliegende Gesetz zur Wiederherstellung der Natur hätte fatale Auswirkungen für die Ernährungssicherheit in Europa“, stellte der Europaparlamentarier Mag. Roman Haider angesichts der Fortsetzung der Abstimmung zu diesem Gesetz im Europaparlament fest. Die Reduktion der landwirtschaftlichen Flächen um zwanzig Prozent in der EU gefährde nicht nur die Ernährungssicherheit Europas, sondern sei zudem für viele Abnehmer europäischer Agrargüter hochproblematisch. „Es ist mir schleierhaft, was sich die Bürokraten in ihren Brüsseler Elfenbeintürmen bei diesem Gesetz gedacht haben“, so Haider.

Die Auswirkungen seien jedenfalls dramatisch: Enteignungen von Landwirten, Lebensmittelknappheit und Teuerung. Hochproblematisch sei nicht nur das Gesetz zur Wiederherstellung der Natur, sondern der Green Deal der EU-Kommission als Ganzes. „Nicht nur im Bereich der Agrarwirtschaft, auch in vielen anderen Bereichen wirkt sich der Green Deal desaströs für Bürger und Wirtschaft aus. Der Green Deal führt zu Deindustrialisierung, Arbeitslosigkeit und der Zerstörung der wirtschaftlichen Grundlagen in Europa“, erklärte Haider. Angesichts der Abwanderung von Unternehmen in Staaten mit geringeren Umweltauflagen, sei der Green Deal auch schlecht für die Umwelt. „Der Green Deal muss auf dem Misthaufen der Geschichte entsorgt werden und diese EU-Kommission am besten gleich mit dazu“, führte Haider weiter aus.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at