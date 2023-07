Neue Ultraschallsysteme für die aktuell größten Herausforderungen im Gesundheitswesen

Canon Medical präsentiert offiziell die beiden neuesten Ultraschallsysteme Aplio flex und Aplio go in Europa

Wr. Neudorf (OTS) - Angesichts der stetig wachsenden Herausforderungen im Gesundheitswesen, zum Beispiel hohe Arbeitsbelastung und arbeitsbedingte muskuloskelettale-Erkrankungen, ist sich Canon Medical der Verantwortung und der Wichtigkeit bewusst, medizinisches Personal bei seinen täglichen Aufgaben zu unterstützen.

Die Entwicklung der neuen Ultraschallsysteme Aplio flex und Aplio go zielt darauf ab, den Gesundheitsmarkt zu revolutionieren – mit kompakten, leicht beweglichen und technologisch fortschrittlichen Ultraschallsystemen, die den aktuellen Bedürfnissen von Medizinerinnen und Medizinern entsprechen.

Herausforderungen im Gesundheitswesen

Canon Medical hat sich eine hohe Reputation im Bereich der Ultraschalldiagnostik aufgebaut. In alle Neuentwicklungen fließen laufend Feedback und Wünsche von Anwender:innen ein. Mit mehr als 50 Jahren japanischer Entwicklungstechnologie und einer erfolgreichen 20-jährigen Aplio-Geschichte liefert Canon Medical kontinuierlich Ultraschalllösungen, die für ihre herausragende Zuverlässigkeit bekannt sind. Im Zuge des technologischen Fortschritts steigt der Bedarf an intelligenteren, kleineren und mobilen Systemen. Canon Medical hat proaktiv auf diesen Trend reagiert und setzt bei den neuen Systemen auf die Integration von künstlicher Intelligenz (KI) und Energieeffizienz. Bei der Entwicklung dieser Ultraschallsysteme liegt der Schwerpunkt auf niedrigem Energieverbrauch – entsprechend den Zielen von Canon Medical im Bereich der sozialen Unternehmensverantwortung (CSR).

Fortschritte in der KI-Technologie

Häufig ist zu beobachten, dass die für eine Ultraschalluntersuchung benötigte Zeit mit der Anzahl der erforderlichen Messungen steigt. In einer Zeit, in der KI nahtlos in verschiedene Aspekte des Behandlungspfads integriert wird, hat Canon Medical die Notwendigkeit erkannt, KI-Technologien wie Deep Learning und maschinelles Lernen in seine Systeme zu implementieren, um die erforderlichen Messungen in einem Minimum an Zeit durchführen zu können.

So kann Auto IMT beispielsweise die Intima-Media-Dicke (IMT) der Halsschlagader in jedem beliebigen Bereich automatisch und in kürzerer Zeit als bisher ermitteln. In ähnlicher Weise wurde Auto EF zur Bestimmung des Global Longitudinal Strain (GLS) mittels KI-Algorithmus entwickelt. Dank dieser neuen KI-Technologien, die von Altivity, dem innovativen Ansatz von Canon Medical für KI-Anwendungen, vorangetrieben werden, bietet Canon Medical intelligente Lösungen für ein völlig neues Niveau an Qualität, Einblicken und Mehrwert über den gesamten Versorgungspfad.

Verbesserte Benutzerfreundlichkeit und Workflow-Effizienz

Canon Medical weiß, wie wichtig ein schneller und sicherer Workflow ist, um die Einarbeitungszeit für das medizinische Personal zu verkürzen. Das neu gestaltete Bedienfeld von Aplio flex und Aplio go gewährleistet eine effiziente und intuitive Bedienung ab dem Zeitpunkt der Installation der Systeme. Das neue Bedienfeld vereinfacht die Arbeit, ist benutzerfreundlich und fördert die Produktivität. Alles, was benötigt wird, ist für die Nutzenden bequem mit einem schnellen Griff erreichbar.

Sowohl das Aplio flex als auch das Aplio go sind mit ApliGate* ausgestattet, einer innovativen Technologie, die eine Zusammenarbeit verbessert. Ganz gleich ob an einer Universität, in einem Krankenhaus, einer Privatpraxis, einem Diagnose-Institut oder sogar außerhalb einer Gesundheitseinrichtung – ApliGate* ermöglicht den Fernzugriff auf Bilder und eine direkte Verbindung mit Fachkolleg:innen oder Canon-Expert:innen, um eine zweite Meinung einzuholen, Befunde auszutauschen und online zusammenzuarbeiten.

Vorteile von Aplio flex and Aplio go

kompakte und flexible Ultraschallsysteme

leistungsstarke KI-Anwendungen für effiziente Untersuchungen

energieeffiziente Systeme im Einklang mit den CSR-Zielen von Canon Medical

ausgezeichnete Bildqualität und dadurch höherer Patientendurchsatz bei Routine-Untersuchungen

verbesserte Benutzerfreundlichkeit durch ein neu gestaltetes Bedienfeld

geringere Schulungszeit und mehr Effizienz im Workflow

