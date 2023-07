Wien holt europäischen Mikrobiologie-Großkongress

Wien (OTS/RK) - Zwischen 12. und 15. April 2025 findet der 35. European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID) im Messe Wien Exhibition & Congress Center statt. Er ist mit jährlich bis zu 16.000 Teilnehmer:innen Europas größter Kongress auf seinem Gebiet. Bereits vor der Pandemie galt Wien als Hub für medizinische Kongresse, nun melden sie sich stark zurück.

Wien konnte ECCMID, den Großkongress für klinische Mikrobiologie und Infektionskrankheiten schon 1995, 2010 und 2017 gewinnen, kürzlich wurde die Stadt für 2025 zum vierten Mal als Tagungsort bestätigt. Die Veranstaltungsorte des humanmedizinischen Kongresses werden von der European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID) mit Sitz in der Schweiz bestimmt – eine gute Anbindung und Erreichbarkeit ist für die Mikrobiolog:innen, die aus ganz Europa anreisen, dabei ebenso wichtiges Entscheidungskriterium wie ausgezeichnete Tagungsinfrastruktur und ein hochwertiges Destinationserlebnis. Seit seiner Einführung 1983 gewinnt der ECCMID kontinuierlich an Größe und Ansehen und zieht mittlerweile Teilnehmer:innen aus bis zu 150 Ländern an. Großbritannien, die USA, Deutschland sowie Frankreich und Italien zählten zuletzt zu den am stärksten vertretenen Nationen. Der Kongress wird von Ausstellungen, Keynotes, Workshops, Expertenmeetings und einem Networking Corner begleitet. Heuer fand der ECCMID Ende April in Kopenhagen statt, 2024 folgt Barcelona, bevor 2025 dann Wien an der Reihe ist.

Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke, Präsident des WienTourismus

„Die Zusage der ESCMID ist ein nicht hoch genug einzuschätzendes Signal, das Wiens Leuchtkraft als weltweite Kongressmetropole, als Wissenschafts- und Forschungsstandort einmal mehr bestätigt – wie auch die eben erst erschienenen Rankings der International Congress and Convention Association und der Union of International Associations, die beide Wien an der Spitze der weltweit erfolgreichsten Kongressstädte einordnen. Die Stadt Wien investiert mit dem Vienna Meeting Fund derzeit acht Millionen Euro, um Wiens Stärken in diesem Segment auszubauen, Wertschöpfung und Ganzjahresarbeitsplätze in die Stadt zu holen und Qualitätstourismus zu fördern.“

Norbert Kettner, Direktor des WienTourismus

„Ich danke der ESCMID für ihr langjähriges Vertrauen in den Meetingstandort Wien und heiße sie herzlich in jener Stadt willkommen, die gerade im Bereich der Humanmedizin ihre Stärken wieder voll ausspielt: 2022 machten medizinische Kongresse mit 45% den Löwenanteil jener Nächtigungen aus, die in Wien durch Kongresse generiert wurden – was einen neuen Rekordwert darstellt. Auch heuer setzt die Tagungsmetropole Wien ihren erfolgreichen Weg fort, wir erwarten insgesamt 18 Großveranstaltungen mit über 3.000 TeilnehmerInnen, von denen die Hälfte dem Themenbereich der Humanmedizin zuzuordnen ist.“

Christian Woronka, Leiter der Vienna Convention Bureaus

„Wien konnte erneut als Standort für den jährlichen Kongress der European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases überzeugen. Der größte europäische Kongress auf dem Gebiet der klinischen Mikrobiologie und Infektion untermauert die Rolle des Standorts Wien als internationaler Hub für Wissenschaft, Forschung und Medizin. Wir blicken bereits jetzt mit großer Vorfreude auf das Wiedersehen mit der ESCMID im Jahr 2025.“

2022 starke Rückkehr von Kongressen und Firmenveranstaltungen

2022 blickt die Wiener Tagungsindustrie auf ihre beste Performance seit Ausbruch der Pandemie zurück – mit mehr als 4.000 Veranstaltungen über 450.000 Teilnehmer:innen, die der Stadt 1,2 Millionen Nächtigungen und eine Wertschöpfung von rund 740 Millionen Euro erbrachten. Neben der Humanmedizin waren im Vorjahr Kongresse aus den Themenfeldern Wirtschaft/Politik (15% der durch Kongresse generierten Nächtigungen), Natur- und Geisteswissenschaften (je 9%) sowie Kongresse der Vereinten Nationen (9%) unter den am stärksten vertretenen Disziplinen. Letzte sorgten vor allem in den Krisenjahren für Stabilität und waren im Ausnahmejahr 2021 für die meisten Kongressnächtigungen verantwortlich. „Das zeigt: Jede Investition in den Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort Wien erweist sich als Asset für die Meetingdestination Wien. Zugleich kann die Bedeutung exterritorialer Organisationen, etwa Wiens Rolle als UNO-Amtssitz, nicht hoch genug geschätzt werden“, spricht sich Kettner dafür aus, Wien weiter gezielt als Standort internationaler Unternehmen und Organisationen zu positionieren.

Links

European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID): www.escmid.org

European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID): www.eccmid.org

Über das Vienna Convention Bureau

Das Vienna Convention Bureau im WienTourismus akquiriert weltweit Kongresse, Firmentagungen und Incentives. 1969 gegründet, wird es von der Stadt Wien und der Wirtschaftskammer Wien unterstützt. Die Meeting Destination Wien ist in der Visitor Economy Strategie 2025 sowie in der Wirtschafts- und Innovationsstrategie 2030 der Stadt Wien als Stärkefeld verankert. Weitere Informationen unter: https://meeting.vienna.info/

