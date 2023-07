Congress Centrum Alpbach ist 400. Mitgliedsunternehmen bei Österreichs führendem Netzwerk für nachhaltiges Wirtschaften

Simon Meinschad, respACT-Vorstand und -Landeskoordinator Tirol, gratuliert Thomas Kahn, Geschäftsführer des Congress Centrum Alpbach

Bei der Urkundenübergabe am 14.6. gratulierte Simon Meinschad, Geschäftsführer von hollu GmbH sowie respACT-Vorstand und -Landeskoordinator Tirol, Thomas Kahn, Geschäftsführer des Congress Centrum Alpbach, persönlich zur 400. Mitgliedschaft und betonte die Vorreiterrolle des Unternehmens im nachhaltigen Eventmanagement.



Das Congress Centrum Alpbach, in dem u.a. jährlich das hochkarätige European Forum Alpbach mit mehr als 4.000 Teilnehmern stattfindet, ist bekannt für seine innovative Positionierung im Bereich Nachhaltigkeit und Green Meetings.

Seit Jahren ist die Nachhaltigkeitsstrategie ein fixer Bestandteil der Unternehmensphilosophie des Congress Centrum Alpbach (CCA). Dabei setzt schon das Gebäude selbst ganz neue Maßstäbe. Die hohe Energieeffizienz sowie auch der sparsame Stromverbrauch, sind nur einzelne Maßnahmen von einer langen Liste, die als „Green Location“ erfüllt werden. Dafür, und auch für das nachhaltige Eventmanagement, erhielt das Congress Centrum Alpbach bereits mehrfach das Österreichische Umweltzeichen sowie die internationale Green Globe Zertifizierung. Die neue Mitgliedschaft bei respACT ist somit eine wertvolle Ergänzung und der nächste Schritt in die richtige Richtung.

„Unsere Kunden schätzen die Veranstaltungslocation mitten in der Natur und den professionellen Service im Congress Centrum Alpbach. Für uns geht es dabei um zwei wesentliche Themen: Qualität und Nachhaltigkeit. Wir haben einen hohen Qualitätsstandard, angefangen vom Gebäude über die Technik bis zur Dienstleistung, denn individueller Service und maßgeschneiderte Konzepte sind in der Veranstaltungsbranche wichtig. Dazu kommt auch die Qualität in der Kooperation mit unseren Partnern in der Region. Wie stellen Nachhaltigkeit auf die nächste Stufe. Nicht mehr nur die ökologische Säule wird berücksichtigt, auch die ökonomischen und vor allem die sozialen Komponenten spielen für uns eine immer größere Rolle. Der kollaborative Austausch mit den respACT-Netzwerk und die aktive Auseinandersetzung mit den SDGs sollen uns hier helfen, sowohl in der Weiterentwicklung unseres Unternehmens als auch in der Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Partnern!“, zeigt sich Thomas Kahn, der Geschäftsführer des CCA, über die respACT-Mitgliedschaft erfreut.

„Wir möchten das CCA herzlich bei respACT willkommen heißen”, sagt Geschäftsführerin Daniela Knieling und betont: „Wir sind eine stetig wachsende Gemeinschaft an Unternehmen, die die Wesentlichkeit von nachhaltigem Wirtschaften erkannt haben. Das verdeutlicht, dass CSR längst nicht mehr nur eine kleine Nische unternehmerischen Handelns darstellt, sondern eine zentrale globale Aufgabe für alle Branchen und Sektoren geworden ist – nur gemeinsam können wir wirksame Lösungen umsetzen und die Klimaziele erreichen”.





Über respACT

respACT – austrian business council for sustainable development – ist die führende Plattform zu Corporate Social Responsibility (CSR) und Nachhaltiger Entwicklung in Österreich.

Gemeinsam mit seinen Partnerorganisationen, wie dem Circular Economy Forum Austria, CSR Europe, Global Compact Network Austria, Global Reporting Initiative (GRI) und dem World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) unterstützt respACT seine mehr als 400 Mitgliedsunternehmen dabei, ökologische und soziale Ziele ökonomisch und eigenverantwortlich zu erreichen.

