OeEB-Kreditlinie für Green Finance Projekte in der Schwarzmeerregion und Unterstützung des Privatsektors in der Ukraine

— Zweckgebunde Kreditlinie in Höhe von 30 Mio. Euro für Black Sea Trade and Development Bank — EU-Länder und Russland von Mittelverwendung ausgenommen

Wien (OTS) - Die Oesterreichische Entwicklungsbank AG (OeEB) stellt der Black Sea Trade and Development Bank (BSTDB) eine langfristige Kreditlinie in Höhe von 30 Mio. Euro zur Verfügung. Die für Green Finance Projekte und für Finanzierungen zur Unterstützung des Privatsektors in der Ukraine zweckgewidmete Kreditlinie ist durch eine Haftungsübernahme des österreichischen Bundesministeriums für Finanzen (BMF) abgesichert. Die OeEB unterhält seit dem Jahr 2012 ein Engagement mit der BSTDB, einer regionalen multilateralen Entwicklungsbank mit 11 Mitgliedsländern, und unterstützt mit dieser Transaktion einen strategischen Partner in der für die wirtschaftlichen Interessen Österreichs wichtigen Schwarzmeerregion. EU-Länder und Russland sind von der Mittelvergabe ausgenommen.

In der Schwarzmeerregion ist der Ausbau von erneuerbaren Energien zur Stärkung der Energiesicherheit besonders wichtig. Aufgrund des russischen Angriffskrieges und dessen geopolitischen Verwerfungen in der Region ziehen sich private Investoren aber vermehrt aus diesen Märkten zurück.

"Mit unserer zweckgewidmeten Kreditlinie in Höhe von 30 Mio. Euro stellen wir der BSTDB Finanzierungen mit einer Laufzeit von bis zu sieben Jahren zur Verfügung. Gemäß unserer Strategie leisten wir damit einen Beitrag zur Bereitstellung von sauberer Energie und zum Klimaschutz, indem Treibhausgasemissionen reduziert werden. In der Projektpipeline der BSTDB sind im Bereich Green Finance unter anderem auch Windparks und Photovoltaik-Projekte in Zielländern der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit wie Georgien und Moldawien enthalten. Mit unserer Kreditlinie können wir unser Engagement zur Bekämpfung der Klimakrise weiter ausbauen und zugleich auch die Region dabei unterstützen, die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern zu reduzieren", erläutert OeEB-Vorstandsmitglied Sabine Gaber bei der Vertragsunterzeichnung in Thessaloniki.

Unterstützung des Privatsektors in der Ukraine

Bis zu 50 % der Kreditlinie, die durch eine Haftung des österreichischen Bundesministeriums für Finanzen (BMF) abgesichert ist, sind für Finanzierungen zur Unterstützung des Privatsektors in der Ukraine zweckgewidmet.

OeEB-Vorstandsmitglied Michael Wancata: "Der Fokus der unterzeichneten Kreditlinie liegt auf der Überbrückung von Liquiditätsengpässen von Unternehmen im Privatsektor. Sobald die Rahmenbedingungen es zulassen, werden darüber hinaus OeEB-Mittel für nachhaltige und internationale Umwelt – und Sozialstandards entsprechenden Wiederaufbauprojekte über die BSTDB ausgereicht werden. Zudem haben wir im Juni im Rahmen der Ukraine Recovery Conference in London gemeinsam mit weiteren Entwicklungsfinanzierungsinstitutionen eine Absichtserklärung mit der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD) unterzeichnet."

Die Oesterreichische Entwicklungsbank AG (OeEB) ist seit 2008 die Entwicklungsbank der Republik Österreich und zu 100 Prozent im Besitz der Oesterreichischen Kontrollbank AG. Als Spezialinstitut finanziert sie private Investitionsvorhaben in Entwicklungs- und Schwellenländern, die sowohl wirtschaftlich als auch entwicklungspolitisch sinnvoll sein müssen. Projektbegleitend werden Programme unterstützt, mit denen zusätzliche Entwicklungseffekte erzielt werden. www.oe-eb.at

