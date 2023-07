Charlotte Fresenius Privatuniversität bietet Nachhaltigkeits-Studium in Wien zum Jubiläumspreis

Interessenten, die sich bis zum 31. Juli 2023 für ein Studium mit Nachhaltigkeitsschwerpunkt entscheiden, winkt ein exklusiver Jubiläumsbonus.

Wien (OTS/LCG) - Im Rahmen der Jubiläumsaktion erhalten alle neu eingeschriebenen Studierenden eine Ermäßigung in Höhe von 175 Euro pro Monat auf die Studiengebühren ihres ersten, kompletten Studienjahres. Dieses Angebot ermöglicht es angehenden Studierenden, ab dem Wintersemester 2023/24 im ersten Studienjahr 2.100 Euro einzusparen.

Diese Aktion ist eine von zahlreichen, attraktiven Jubiläumsaktionen der Charlotte Fresenius Privatuniversität in diesem Jahr. Vor 175 Jahren, im Jahr 1848, legte Carl Remigius Fresenius in Wiesbaden den Grundstein für die Bildungsgruppe. Aus dieser wuchs bis heute die international tätige Carl Remigius Fresenius Education Group mit Fachhochschulen, Berufsfachschulen und Privatuniversitäten an insgesamt 63 Standorten.

„Das 175-jährige Jubiläum unserer Bildungsfamilie ist ein bedeutender Meilenstein, auf den wir mit Stolz zurückblicken können“ , betont Gründungsrektor Martin Kreeb. „Wir möchten, gerade in der heutigen Zeit wichtig, Bildung und Nachhaltigkeitskompetenz für alle zugänglich machen und Talente fördern. Mit dem Jubiläumsbonus entlasten wir Studierende während ihres ersten Studienjahrs finanziell und geben ihnen gleichzeitig die Möglichkeit, an der ersten University of Sustainability in ihre berufliche Zukunft zu starten.“

Die Carl Remigius Fresenius Education Group lädt alle dazu ein, das 175-jährige Jubiläum mitzufeiern und gleichzeitig eine erfolgreiche akademische Reise an der Charlotte Fresenius Privatuniversität in Wien zu starten. Interessierte können sich auf charlotte-fresenius-uni.at/jubilaeumsaktion informieren und bewerben.

