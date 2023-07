SPÖ-Bayr zum Weltbevölkerungstag: Die Kraft der Geschlechtergleichstellung entfesseln

Wien (OTS/SK) - Der diesjährige Weltbevölkerungstag stellt das unausgeschöpfte Potential von Frauen und Mädchen in einer nachhaltigen globalen Entwicklung ins Zentrum. „Obwohl Frauen und Mädchen 49,7 Prozent der Weltbevölkerung ausmachen, werden ihre Rechte in demografischen Diskussionen oft ignoriert und verletzt. Es ist an der Zeit, dass sie ihre Stimmen erheben und ihre Bedürfnisse und Wünsche in den Mittelpunkt stellen“, fordert Petra Bayr, SPÖ-Abgeordnete zum Nationalrat sowie Bereichssprecherin für globale Entwicklung und Außenpolitik, anlässlich des UN-Jahrestages. ****

„Frauen und Mädchen haben ein Recht auf Selbstbestimmung, Bildung, Gesundheit und wirtschaftliche Unabhängigkeit. Sie müssen die Möglichkeit haben, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen und ihre Potenziale voll auszuschöpfen. Nur wenn Frauen und Mädchen gleichberechtigt am gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Leben teilhaben können, können wir die unendlichen Möglichkeiten unserer Welt freisetzen“, so Bayr weiter.

Der Weltbevölkerungstag erinnert daran, dass wir gemeinsam daran arbeiten müssen, eine gerechtere und nachhaltigere Welt für alle zu schaffen. „Lasst uns die Kraft der Geschlechtergleichstellung entfesseln und die Stimmen von Frauen und Mädchen erheben, um die unendlichen Möglichkeiten unserer Welt freizusetzen“, betont Bayr den diesjährigen Schwerpunkt des UN-Jahrestages. (Schluss) sd/lp

