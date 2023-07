Oö. Volksblatt: "Prädiktatorisch" (von Herbert SCHICHO)

Ausgabe vom 11. Juli 2023

Linz (OTS) - Nach der Zurückweisung der „Klimaklage“ von zwölf Kindern und Jugendlichen durch den Verfassungsgerichtshof (VfGH) orten Wissenschafter ein „Systemversagen“, denn auch die Justiz reagiere nicht angemessen auf die Klimakrise. Eigentlich sollten Wissenschafter analysieren und differenzieren können – es mag zwar nicht leicht sein, sich in „fremden“ Sachgebieten auszukennen. Aber ganz ehrlich: Eine solche Kritik ist weder wissenschaftlich fundiert noch besonders hilfreich – ja, man könnte sie fast als „prädiktatorisch“ bezeichnen.

Selbstredend muss man ein Höchstgerichturteil nicht lieben, aber es ist einerseits zu akzeptieren. Andererseits sollte man so weit politisch gebildet sein, um zu wissen, dass Gesetze im Parlament und nicht im Gerichtssaal gemacht werden. Und dabei geht es um Mehrheiten. Wenn eine kleine Minderheit die Regeln bestimmen würde, so wären wir am Weg in Richtung Diktatur. In der Demokratie geht es darum, Mehrheiten zu finden und die Menschen zu überzeugen. Ob da Klebstoff ein geeignetes Argument ist, darf bezweifelt werden. Und ein Vorschlag zur Güte: Kommendes Jahr wird auf EU- und auf nationaler Ebene gewählt, dabei kann „die letzte Generation“ gerne antreten und sich dabei eine Legitimation holen.

