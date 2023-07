21. Bezirk: Sanierung des Kreisverkehrs Gerasdorfer Straße/Illgase/Grenzweg

Wien (OTS) - Am Montag, den 10. Juli 2023, beginnt die Stadt Wien – Straßenverwaltung und Straßenbau aufgrund von Zeitschäden mit der Sanierung des Kreisverkehrs Gerasdorfer Straße/Illgasse/Grenzweg im 21. Bezirk.

Verkehrsmaßnahmen

Die Sanierung der Fahrbahn erfolgt in zwei Bauabschnitten (Kreissegmenten), wobei das jeweils freibleibende Kreissegment für den gesamten Verkehr in beide Fahrtrichtungen aufrecht bleibt. Der Verkehr wird mittels provisorischer Ampelanlage durch den Kreisverkehr geschleust. Die Anschlussäste Grenzweg und Gerasdorfer Straße (niederösterreichische Seite) müssen dabei dauerhaft gesperrt bleiben. Die Umleitung des Verkehrs erfolgt kleinräumig durch das angrenzende Siedlungsgebiet. Die Umleitung des Schwerverkehrs erfolgt über die Stammersdorfer Straße, Gerasdorfer Spitz und Seyringer Straße. Die Autobushaltestellen der Linie 32A „Illgasse“ werden vorübergehend aufgelassen und provisorisch in den Kreuzungsbereich Illgasse/Kainachgasse verlegt.

Örtlichkeit der Baustelle: 21., Kreisverkehr Gerasdorfer Straße/Illgasse/Grenzweg

Baubeginn: 10. Juli 2023

Geplantes Bauende: 31. Juli 2023

Weitere Informationen erhalten Sie auf wien.gv.at/verkehr/strassen und wien.gv.at/verkehr/baustellen oder auch unter +43 1 955 59 - Infoline Straße und Verkehr.

(Schluss) aig

Rückfragen & Kontakt:

Silvia Aigner

Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbauu

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: +43 1 4000-49812

Mobil: +43 676 8118 49812

E-Mail: silvia.aigner @ wien.gv.at



Erwin Forster

Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: +43 1 4000-49811

Mobil: +43 676 8118 49811

E-Mail: erwin.forster @ wien.gv.at