Rotes Kreuz: Achtung Hitzewelle! So kommen Sie gut durch die heißen Tage.

Die richtigen Maßnahmen und eine gute Tagesplanung helfen durch den Sommeralltag.

Wien (OTS) - Sommer, Sonne, Sonnenschein! Was für den einen nach Urlaub und Entspannung klingt, ist für den anderen eine körperliche Belastung. Lange Perioden mit Temperaturen jenseits der 30 °C setzen dem menschlichen Körper zu. Ohne die richtige Abkühlung kann Hitze auch gesundheitsgefährdend werden. Ältere Menschen, Kinder und Personen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder eingeschränkter Mobilität sind hiervon besonders betroffen.

Tipps für den Alltag

„Hitze ist für den Körper anstrengend. Vor allem ältere Menschen brauchen Unterstützung, da sie weniger schwitzen und ein eingeschränktes Durstgefühl haben. Für diese und andere vulnerable Gruppen empfiehlt sich, bei extrem hohen Temperaturen das Haus tagsüber nicht zu verlassen. Achten Sie daher auf sich und Ihre Mitmenschen und bieten Sie Ihre Hilfe bei den täglichen Besorgungen an“, sagt Alexander Kurucz, Erste-Hilfe-Experte des Österreichischen Roten Kreuzes.

Wer kann, sollte seinen Tag früh beginnen und über die heiße Mittagszeit eine kurze „Siesta“, wie im Süden Europas üblich, einlegen. Ab Temperaturen von 30 °C tagsüber ist der Aufenthalt in (gekühlten) Innenräumen empfohlen. Neben Büroräumlichkeiten können dies auch Museen, Kinos oder Einkaufszentren sein. In Wien bieten die Cooling Center des Wiener Roten Kreuz im Shopping Center Nord (SCN) und ab 17.7. in der MILLENIUM City von Montag bis Freitag Abkühlung. Genaue Informationen und Öffnungszeiten unter: www.roteskreuz.at/wien/cooling-center

„Lüften Sie die eigenen vier Wänden in den frühen Morgenstunden und abends gut durch. Tagsüber sollten Sie die Fenster hingegen geschlossen halten und die Räume mit Jalousien oder Vorhängen abdunkeln“, so Kurucz.

Und wenn man doch aus dem Haus muss: Die kühleren Morgen- und Abendstunden nutzen, im Schatten bleiben und die direkte Sonne meiden.

Das richtige Outfit

Beim Hinausgehen kommt es dann auf die richtige Kleidung an. Diese soll das Hitzegefühl nicht noch zusätzlich verstärken, sondern Erleichterung schaffen. Am besten Kleidung aus Naturfaser (Leinen oder Baumwolle) wählen, die atmungsaktiv, locker und luftig ist, damit der Körper nicht überhitzt. Bei (Klein-)Kindern kann es auch eine spezielle UV-Schutzkleidung sein, besonders wenn man sich am Meer aufhält oder für längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist. Für die Bettwäsche gilt: Leichtere Decken sorgen für eine bessere Durchlüftung und Erholung während des Schlafes. Besonders wichtig ist draußen der Schutz der Haut durch Sonnencremen mit hohem Lichtschutzfaktor (je nach Hauttyp) und des Kopfes durch einen Hut oder eine Kappe, um einem Sonnenstich oder einem Hitzschlag vorzubeugen.

Leichte Kost und viel trinken

„Zwei bis drei Liter Wasser, Tees oder verdünnte Säfte sollte man an sehr heißen Tagen mindestens zu sich nehmen – allerdings nicht zu kalt! Ein Durstgefühl sollte man im Optimalfall erst gar nicht verspüren. Am besten ist es, regelmäßig zu trinken und so den Flüssigkeitshaushalt auf einem guten Level zu halten“, rät Kurucz. Verzichtet werden sollte auf Alkohol und koffeinhaltige Getränke, da diese für den Kreislauf zusätzlich belastend sein können und dem Körper Wasser entziehen.

Für den Speiseplan empfiehlt sich leichte Kost wie Suppen, Salate, Obst oder Gemüse mit hohem Wassergehalt. Fleisch sollte fettarm sein und nur in geringen Mengen gegessen werden.

Sport und Freizeit

Auch im Sommer sind sportliche Aktivitäten gesund und wichtig. Diese sollten aber in die kühleren Morgen- und Abendstunden verlegt werden, um den Körper nicht zusätzlich zu belasten. Vor, während und nach dem Sport gilt: ausreichend trinken und danach die verschwitzte Kleidung wechseln, um den Körper vor Auskühlung zu schützen. Vorsicht beim Schwimmen: Ein Sprung ins kalte Wasser bringt zwar Abkühlung, aber auch den Kreislauf unter Druck und sollte daher unbedingt vermieden werden. Ist der Unterschied zwischen Außen- und Wassertemperatur zu groß, kann der Blutdruck plötzlich stark ansteigen und Herzrhythmusstörungen bzw. im schlimmsten Fall einen Herzinfarkt auslösen. Kurucz appelliert: „Kinder, auch wenn sie Schwimmhilfen tragen, nie aus den Augen lassen!“

Todesfalle Auto

Auch wenn Sie noch so kurz Ihr Auto verlassen, um etwas zu erledigen: Lassen Sie niemals Kinder oder Tiere allein im Fahrzeug zurück. Wenn die Sonne auf das geparkte Fahrzeug knallt, können die Temperaturen innerhalb weniger Minuten auf lebensgefährliche 70 °C steigen.

