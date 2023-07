Theater, Literatur, Kabarett und mehr

Von „Drache Funki“ in Deutsch-Wagram bis „Gallopala“ in Tulln

St.Pölten (OTS) - Für Mittwoch, 12. Juli, hat der „Theaterführer Werinviertel“ im alten Hauptschulturnsaal von Deutsch-Wagram „Drache Funki und der Wassermann in der Patsche“ des Marionettentheaters Märchen an Fäden angekündigt. Das Naturschutzmärchen zum Element Wasser für Kinder ab drei Jahren beginnt um 15 Uhr; nähere Informationen und Karten unter www.maerchen-an-faeden.at.

Am Donnerstag, 13. Juli, setzt „Shakespeare in Mödling“ seine Aufführungsserie von „Romeo & Julia" nach William Shakespeare in einer Fassung von Helena Scheuba (Regie: Nicole Fendesack) fort. Gespielt wird im Konzerthof des Stadtamtes noch von 13. bis 16., 20. bis 23. sowie am 28. und 29. Juli jeweils ab 19.30 Uhr. Nähere Informationen und Karten unter 0664/93009579 und www.shakespeareinmoe.at.

Fortgesetzt wird am Donnerstag, 13. Juli, auch der diesjährige „Kultur.Sommer.Semmering“: Ab 15.30 Uhr liest Joseph Lorenz im Panhans aus Friedrich Torbergs Roman „Der Schüler Gerber“. „Ganz im Ernst!“ heißt es dann am Freitag, 14. Juli, ab 15.30 Uhr im Panhans, wo sich Erwin Steinhauer Texten von H.C. Artmann, Helmut Qualtinger, Anton Kuh, Peter Hammerschlag u. a. widmet, während das Klavierduo Silver-Garburg dazu Werke von Wolfgang Amadeus Mozart und Franz Schubert spielt. Zudem trägt Stefanie Reinsperger am Samstag, 15., und Sonntag, 16. Juli, jeweils ab 11 Uhr im Panhans aus Ödön von Horváths Roman „Der ewige Spießer“ vor. Nähere Informationen und Karten unter 02664/20025, e-mail tickets @ kultursommer-semmering.at und www.kultursommer-semmering.at.

Am Freitag, 14. Juli, steht bei den Festspielen Reichenau ab 11 Uhr im Großen Saal des Theaters Reichenau in der Schiene „Reichenau Spezial“ die Leseperformance „Nenn’ es Liebe“ mit Stefan Jürgens auf dem Spielplan. Am Sonntag, 16. Juli, folgt ab 11 Uhr im Großen Saal mit „seele.zartbitter“ und Regina sowie Alina Fritsch die nächste Ausgabe. Im Schloss Reichenau wiederum startet am Freitag, 14. Juli, ab 15.30 Uhr das Kinder- und Familienprogramm, das den „Karneval der Tiere“ von Camille Saint-Saëns präsentiert. Erzählt wird die „große zoologische Fantasie für Orchester“ in einer Bearbeitung für junges Publikum ab fünf Jahren von Veronika Glatzner; es spielt die Webern Sinfonietta unter der Leitung von Rodrigo Samano. Folgetermine:

Samstag, 15., und Sonntag, 16. Juli, jeweils ab 11 und 15.30 Uhr; nähere Informationen und Karten beim Kartenbüro Reichenau unter 02666/52528, e-mail office @ festspiele-reichenau.at und www.festspiele-reichenau.at.

Beim Festival Retz spricht Pfarrer Clemens Beirer am Freitag, 14. Juli, ab 18 Uhr in der Stadtpfarrkirche St. Stephan über „Gottes Schöpfung"; der Eintritt ist frei. Am Sonntag, 16. Juli, bestreiten dann Brigitte Karner und der Saxophonist Edgar Unterkirchner ab 19.30 Uhr im Kulturhaus Schüttkasten mit Jean Gionos gleichnamiger Kurzgeschichte den literarisch-musikalischen Abend „Der Mann, der Bäume pflanzte". Nähere Informationen und Karten beim Festival Retz unter 02942/2223-52, e-mail office @ festivalretz.at und www.festivalretz.at.

Am Samstag, 15. Juli, serviert Thomas Stipsits in der Stadthalle von Bruck an der Leitha seine „Stinatzer Delikatessen“; der Kabarettabend mit Highlights seiner letzten Programme beginnt um 20 Uhr. Karten unter e-mail kultur.stosszeit @ gmx.at; nähere Informationen unter bzw. www.kultur-bruck.at.

Kabarett gibt es am Samstag, 15. Juli, auch im Stadtpark von Waidhofen an der Thaya, wo Gery Seidl ab 19.30 Uhr „beziehungsWEISE“ auf die Bühne bringt. Nähere Informationen unter www.andymarek.at; Karten unter www.oeticket.com und www.sparkasse.at/tickets.

Ebenfalls am Samstag, 15. Juli, feiert ab 18.30 Uhr im Stadttheater Mödling das Musical „Anne of Green Gables“ (Musik: Norberto Bertassi, Bearbeitung: Norbert Holoubek) Premiere. Gespielt wird die Uraufführung der Geschichte vom Waisenkind Anne mit ihren roten Haaren, die sie hasst, in der Produktion des Musical Sommers teatro für Kinder ab sechs Jahren weiters am 15., 16., 22., 23., 28., 29. und 30. Juli sowie 3., 4. und 5. August jeweils ab 18.30 Uhr. Nähere Informationen und Karten unter 0660/8234010, e-mail teatro @ diestadtgalerie.at und www.teatro.at.

Schließlich zeigt das Theatro Piccolo am Sonntag, 16. Juli, Kindern ab fünf Jahren auf der Donaubühne Tulln unter dem Titel „Galoppala" die Geschichte vom Hasen und dem Igel, wie sie wirklich war. Beginn ist um 17 Uhr; der Eintritt ist frei. Nähere Informationen unter www.donaubuehne.at.

