FPÖ – Schnedlitz: „Nehammer auf Tour ist eine gefährliche Drohung für die Österreicher“

Dass ÖVP die Normalität für sich vereinnahmen will, ist ein schlechter Scherz

Wien (OTS) - Der heutige Rück- und Ausblick von ÖVP-Generalsekretär Stocker sei eine weitgehend inhaltsleere Veranstaltung gewesen. Ein Punkt sei allerdings gefährlich, warnte FPÖ-Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz: „Dass Kanzler Nehammer offenbar auf Sommer-Tour geht und jedes Bundesland bis Ende August gleich mehrfach besuchen will, ist eine gefährliche Drohung. Uns ist allerdings klar, warum er das im Sommer tut: Da sind viele Menschen auf Urlaub, und so hofft Nehammer offenbar darauf, dass ihm weniger Österreicher persönlich mitteilen, wie wenig sie von der Politik der ÖVP halten.“ Es sei übrigens auch lächerlich, extra hervorzuheben, dass der ÖVP-Chef im Sommer „draußen bei den Menschen“ sein werde. Schnedlitz: „Herbert Kickl als Speerspitze der Freiheitlichen ist das ganze Jahr in ganz Österreich unterwegs. Das ist auch einer der Gründe, warum der Schulterschluss zwischen der FPÖ und der Bevölkerung immer stärker wird. Herbert Kickl weiß, was den Menschen Sorgen bereitet – und er hat auch die richtigen politischen Maßnahmen, um das Leben unserer Landsleute besser zu machen. Die Bundesregierung rührt hingegen keinen Finger, um die Österreicher vor der Teuerung zu schützen.“

Wenn die ÖVP heute meint, den Begriff der Normalität für sich vereinnahmen zu wollen, dann sei das nicht mehr als ein schlechter Scherz, fand der freiheitliche Generalsekretär: „Das Zertrümmern der österreichischen Neutralität inklusive Wirtschaftskrieg gegen Russland, eine skandalöse CO2-Steuer, die Erhöhung der NoVA, der Gender-Wahnsinn, die Corona-Schikanen der letzten Jahre – für all das und noch viel mehr steht die ÖVP. Und all das hat mit der Normalität nicht im Entferntesten etwas zu tun, sondern ist eine Politik gegen die Interessen der heimischen Bevölkerung. In Wahrheit hat die ÖVP dieses Land in abnormale Zustände geführt und macht das auch weiterhin. Nur rasche Neuwahlen mit einem Volkskanzler Herbert Kickl als Ergebnis sind der einzige Weg zurück zur echten Normalität, wie sie auch die Bevölkerung kennt und schätzt.“

