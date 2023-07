Flashmob-Einladung zum Sleep-In für Fiakerverbot am Stephansplatz

Aktivist:innen des VGT demonstrieren im Pyjama gegen schläfrige Tierschutzpolitik der Stadt Wien

Wann: Dienstag, 11. Juli 2023, 10:30 bis 11:30

Wo: Stephansplatz 8, gegenüber Fiakerstandplatz

Was: Tierschützer:innen legen sich in Pyjama und Schlafanzug mit Kuscheltieren auf die Straße. Gegen 11:30 erfolgt der Weckruf

8 Jahre ist es her, dass es das letzte Mal Änderung für Wiens Fiakerpferde gab. Mittlerweile ist Wien die einzige mitteleuropäische Metropole, wo immer noch Pferde an Tagen wie heute bei über 35 Grad in der Stadt leiden müssen. Tierschutzstadtrat Jürgen Czernohorszky hat die Zeichen der Zeit verschlafen und ruht sich immer noch auf einem Gesetz von 2015 aus, das schon veraltet und rückständig war, als es in Kraft getreten ist. Dagegen demonstrieren Aktivst:innen des VEREIN GEGEN TIERFABRIKEN. Sie legen sich direkt vor dem Fiakerstandplatz am Stephansplatz auf die Straße, um gegen die schläfrige Politik der Stadt Wien zu demonstrieren und ein Fiakerverbot zu fordern.

