Regierung muss Klimaverantwortung im EU-Lieferkettengesetz verankern

GLOBAL 2000, Fridays For Future Austria & RiseUp Uganda: Klimaverpflichtungen im Lieferkettengesetz um Beteiligung österreichischer Konzerne an Klimazerstörung zu vermindern

Wien/Uganda (OTS) - Am 11. Juli findet der zweite politische Trilog, also die nächste Verhandlung zwischen Mitgliedsstaaten, EU-Parlament und EU-Kommission zum EU-Lieferkettengesetz statt. Ein Knackpunkt bei den Verhandlungen ist die Frage, ob auch die Klimaauswirkungen unter die Sorgfaltspflicht fallen sollen. Die Auswirkungen fehlender Klimaverplichtungen zeigt das kürzlich aufgedeckte Beispiel der Beteiligung eines österreichischen Unternehmens an der East African Crude Oil Pipeline (EACOP) deutlich. "Klimaschutz darf nicht länger freiwillig bleiben. Das Lieferkettengesetz bietet die Chance, solche Fälle von Klimazerstörung zukünftig zu vermeiden, indem es Konzerne zur Reduktion von Treibhausgasemissionen in ihren Wertschöpfungsketten verpflichtet", erklärt Anna Leitner, Sprecherin für Lieferketten und Ressourcen bei GLOBAL 2000.



Beispiel der East African Crude Oil Pipeline

Erst kürzlich hat Fridays For Future Austria einen Fall aufgedeckt, der die Notwendigkeit von Klimaverpflichtungen am Beispiel eines österreichischen Unternehmens darlegt. Denn Isoplus ist am Bau der längsten beheizten Ölpipeline der Welt (East African Crude Oil Pipeline, EACOP) beteiligt, die Öl von Uganda an die Küste Tansanias transportieren soll. Das Projekt wird jährlich 34 Mio. Tonnen CO2 verursachen, das entspricht der Hälfte des CO2-Austoßes ganz Österreichs. Dabei sind wissenschaftliche Gremien wie der Weltklimarat oder auch die internationale Energieagentur sich einig: Weiterer Ausbau fossiler Infrastruktur behindert die Einhaltung der Klimaziele von Paris, besonders der 1,5 Grad Grenze. "Projekte wie die EACOP dürfen im Jahr 2023 nicht mehr umgesetzt werden. Dieses Projekt ist eine fossile Bombe und sprengt meine Hoffnung auf eine lebenswerte Zukunft", so Flora Peham von Fridays For Future Austria. Die EACOP-Pipeline soll eine 30 m breite Schneise durch ganz Uganda und Tansania ziehen - dabei zerstört sie rund 400 Dörfer und führt dazu, dass rund 100.000 Menschen in Uganda und Tansania ihre Häuser und ihr Land verlieren. Nicholas Omonuk, ein ugandischer Aktivist, zeigt sich entsetzt von dem fossilen Zerstörungs-Projekt in seinem Heimatland:„Es ist an der Zeit, dass Unternehmen wie Isoplus zur Rechenschaft gezogen werden. Mit ihren Investitionen und ihren Produkten zerstören sie mein Heimatland und unsere Dorfgemeinschaften. Isoplus stellt hier Profite über den Menschen und unseren Planeten."



Lieferkettengesetz als Chance für eine klimagerechte Welt

Ein Lieferkettengesetz, das klare Verpflichtungen für die Erfassung und Reduktion von Treibhausgasemission entlang globaler Wertschöpfungsketten vorschreibt, würde in Zukunft präventiv wirken, damit zerstörerische Verträge nicht erst unterschrieben werden.



"Konzerne dürfen die Bekämpfung der Klimakrise nicht länger in die ferne Zukunft verschieben. Die Verankerung von Klimasorgfaltspflichten im Lieferkettengesetz könnte auch der EU und ihren Mitgliedstaaten sehr helfen, ihre Klimaziele zu erfüllen. Deshalb fordern wir Wirtschaftsminister Kocher und Justizministerin Zadić dazu auf, sich im Trilog aktiv für Klimaverpflichtungen einzusetzen", sagt Anna Leitner, Sprecherin für Ressourcen und Lieferketten bei GLOBAL 2000. Aus diesem Grund startet GLOBAL 2000 heute die Petition "Zukunft leben, statt zerstören".



Wie es jetzt weiter geht

Nachdem Rat und Parlament ihre Positionen zum Gesetzesentwurf der Kommission gefunden haben, läuft jetzt der Trilogsprozess. Erwartungsgemäß wird dieser gegen Ende 2023, spätestens jedoch vor der EU-Wahl 2024 abgeschlossen sein. Danach obliegt es den Mitgliedsstaaten, die neue EU-Richtlinie in nationales Recht umzusetzen.

