JUNOS Studierende wählen neuen Bundesvorstand

Schobesberger: „Veränderung wagen und Verbesserungen für die Studierenden schaffen."

Wien (OTS) - Vergangenes Wochenende haben die JUNOS Studierenden unter dem Motto „Dare to Change“ ihre 17. Mitgliederversammlung abgehalten.

Der amtierende Bundesvorsitzende und Spitzenkandidat bei der vergangenen ÖH-Wahl, Lukas Schobesberger, wurde dabei in seinem Amt bestätigt: „Die Bundesregierung hat unsere Hochschulen kaputtgespart und die ÖH-Exekutive stellt Ideologien und Eigeninteressen vor die Bedürfnisse der Studierenden. Diese werden auf ganzer Linie im Stich gelassen. Es braucht eine Hochschulpolitik, weg von linken Luftschlössern und rechten Träumereien hin zu echter Veränderung und einem Fokus auf die Studierenden. Mit einem neuen Vorstand starten wir in die kommende Periode mit frischer Energie und neuen Ideen“, so Schobesberger, der an der Uni Innsbruck studiert.

Neuer Bundesvorstand

Neben dem Bundesvorsitzenden wurde zudem Viktoria Marik von der Universität Wien als stellvertretende Bundesvorsitzende wiedergewählt. Eine neue Funktion nimmt Alexander Weyroster von der WU Wien als Bundesgeschäftsführer ein. Neu im Team als weitere Mitglieder finden sich, Simon Kern (Paris Lodron Universität) für Programmatik, Isabell Maurer (JKU) für Hochschulmanagement, Lisa Ficzko (WU Wien) für interne Entwicklung, Kathrin Kaindl (Uni Wien) für Kommunikation und Presse und Alina Schlenz (Uni Wien) als Listensprecherin des JUNOS BV-Klubs.

Erprobte und neue Wege

Im kommenden Jahr wolle man Wurzeln schlagen und vorhandene festigen, so Schobesberger: „Sowohl österreichweit als auch lokal an den einzelnen Hochschulen werden wir uns im kommenden Jahr noch stärker aufstellen. Mit einem Fokus auf interne Entwicklung und Hochschulmanagment verbessern wir die Ebene, wo Hochschulpolitik am schnellsten für die Studierenden spürbar und hilfreich ist. Aber auch im Bund sagt der Wetterbericht einen frischen Wind mit kritischen, aber auch konstruktiven Stürmen an.“

Rückfragen & Kontakt:

JUNOS - Junge Liberale Studierende

Kathrin Kaindl

Bundesvorstandsmitglied für Presse und Kommunikation

0676 3473648

kathrin.kaindl @ junos.at

https://studierende.junos.at/

facebook.com/JUNOSStudierende

instagram.com/junos_studis

twitter.com/JUNOSStudis