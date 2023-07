Lehrlingsausbilder-Akademie 15 mal mit Erfolg absolviert, ÖHV gratuliert!

15 frischgebackene LAK-Absolvent:innen starten mit vollem Elan zurück in die Betriebe und Ausbildung der Jugendlichen.

Wien (OTS) - „Die Erfahrungen in der Lehre sind ganz entscheidend dafür, ob jemand bei einer Karriere im Tourismus bleibt oder umsattelt! Unsere Lehrlingsausbilder:innen müssen nicht nur fachlich top sein, sondern auch den richtigen Umgang mit jungen Menschen im kleinen Finger haben. Um diese zentralen Fragen dreht sich alles bei der Lehrlingsausbilder:innenakademie“, streicht ÖHV-Campus Leiterin Brigitta Brunner, BA, zum Abschluss der Ausbildung hervor. Besonders freut sie, dass dieses Bewusstsein immer mehr in der Branche ankommt: „Wenn wir die Herausforderungen am Arbeitsmarkt meistern wollen, müssen wir aktiv anpacken und an vielen Stellschrauben drehen. Das Niveau der Ausbildung und der Ausbilder:innen zu heben ist eine davon. Genau dabei hilft die LAK.“ Den 15 frischgebackenen Absolvent:innen gratuliert die Campus-Leiterin herzlich und ist überzeugt, dass sie mit frischem Elan an die Ausbildung künftiger Fachkräfte herangehen.

Die Lehrlingsausbilderakademie

Als maßgeschneidertes Fortbildungsprogramm entwickelt die LAK Ausbilder:innen weiter, vermittelt neueste Erkenntnisse praxisnah und damit auch Sicherheit und Rückhalt. Als Lektor:innen und Trainer:innen engagiert die ÖHV ausschließlich Expert:innen mit fundiertem Wissen und Erfahrung in der praktischen Umsetzung. Zusätzlich zu den bereits bestehenden qualitätssichernden Maßnahmen erfüllt die ÖHV die Grundvoraussetzungen von Ö-Cert.

Rückfragen & Kontakt:

Brigitta Brunner, BA

Leiterin ÖHV-Campus

T: +43 1 533095221

brigitta.brunner @ oehv.at

www.oehv.at