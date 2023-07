Lotto: Vierfachjackpot mit 4,5 Millionen Euro am Mittwoch

2 Joker zu je rund 120.000 Euro in Vorarlberg und der Steiermark

Wien (OTS) - Am Sonntag gab es erneut keinen Sechser, also steht am kommenden Mittwoch bereits Vierfachjackpot Nummer sieben in diesem Jahr auf dem Programm, und das heißt: Im Schnitt jeden Monat ein Vierfachjackpot. Wobei es im Jänner zwei, dafür aber im April keinen gegeben hat. Und: Bis auf einen wurde aus jedem Vierfach- in weiterer Folge ein Fünffachjackpot. Lediglich im Jänner konnte einer der beiden von zwei Spielteilnehmer:innen geknackt werden.

Nah dran, und zwar wirklich ganz nah dran am Sechser war am Sonntag jener win2day-User, der den einzigen Fünfer mit Zusatzzahl getippt hatte: Ihm fehlte zum Sechser die Zahl 29, und die Zusatzzahl lautete 30. Knapp 148.000 Euro gab es für diesen Sologewinn.

LottoPlus

Auch bei LottoPlus blieb am Sonntag ein Sechser aus. 87 Gewinner:innen eines Fünfers durften sich somit über einen attraktiven Gewinn freuen, denn dadurch, dass die Sechser-Summe auf sie aufgeteilt wurde, erhielt jeder von ihnen rund 5.000 Euro. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um rund 300.000 Euro.

Joker

Beim Joker schließlich gab es zwei Wettscheine mit der richtigen Joker Zahl, und auf beiden war auch das „Ja“ angekreuzt. Jeweils rund 120.000 Euro gingen in die Steiermark und nach Vorarlberg.

Die Ziehung am Mittwoch moderiert Thomas May.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 9. Juli 2023

4fach JP Sechser, im Topf bleiben EUR 3.448.040,42 – 4,5 Mio. warten 1 Fünfer+ZZ zu EUR 147.916,80 120 Fünfer zu je EUR 1.344,60 304 Vierer+ZZ zu je EUR 159,20 6.361 Vierer zu je EUR 42,20 7.978 Dreier+ZZ zu je EUR 15,10 102.632 Dreier zu je EUR 4,70 271.029 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 1 3 7 16 29 35 Zusatzzahl 30

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 9. Juli 2023

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 87 Fünfer zu je EUR 4.980,00 4.529 Vierer zu je EUR 16,20 64.462 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 3 5 11 26 36 43

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 9. Juli 2023

2 Joker zu je EUR 119.914,70 13 mal EUR 8.800,00 123 mal EUR 880,00 1.214 mal EUR 88,00 12.254 mal EUR 8,00 115.352 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 1 7 5 7 0 0

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Günter Engelhart

01 / 790 70 / 31910



https://www.lotterien.at

https://www.win2day.at

https://www.playsponsible.at