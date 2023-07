PÜSPÖK und UNESCO Weltnaturerbe „Wildnisgebiet Dürrenstein-Lassingtal“ sind Kooperationspartner für den Klimaschutz

Wien (OTS) - Das stark wachsende Windkraft- und Photovoltaikunternehmen PÜSPÖK setzt sich aktiv für Klima-, Umwelt- und Naturschutz ein. Durch die Kooperation mit PÜSPÖK wird das Wildnisgebiet Dürrenstein-Lassingtal und damit der größte Urwaldrest des Alpenbogens sowie UNESCO Weltkulturerbe mit seinem seltenen Ökosystem und seiner besonderen Artenvielfalt geschützt und dessen Erhalt unterstützt. Zudem wird mit der Spende von PÜSPÖK der Auf- und Ausbau der Initiative „Klimapartnerschaft.at – Wilderness for future“ ermöglicht.

„ Erneuerbare Energien sind für die Umwelt und das Klima entscheidend. Um einen lebenswerten Planeten für nachfolgende Generationen zu erhalten, ist auch aktiver Naturschutz unerlässlich. Als Unternehmen handeln wir deshalb über unser Kerngeschäft hinaus nachhaltig und fördern den Ausbau naturnaher Lebensräume und die Erhöhung der Biodiversität. Das Wildnisgebiet Dürrenstein-Lassingtal ist ein einzigartiges Naturschutzprojekt und wir sind stolz darauf dessen Erhalt und Vergrößerung aktiv zu unterstützen “, betont Lukas Püspök, Geschäftsführer von PÜSPÖK.

Letzter Urwald: UNESCO Weltnaturerbe und Naturschatz

Das Wildnisgebiet Dürrenstein-Lassingtal erstreckt sich über 70 Kilometer vom Südwesten Niederösterreichs (Bezirk Scheibbs) bis in die Obersteiermark (Bezirk Liezen). Das große Herz des Wildnisgebietes ist der letzte Urwaldrest des Alpenbogens. Eine 4 Kilometer große Primärwildnis – ein Mischwald aus Rotbuchen, Tannen, Fichten – der seit Juli 2017 zum UNESCO Weltnaturerbe ernannt wurde. „ Unser Ziel ist es dieses Weltnaturerbe als kostbaren Naturschatz sowie dessen seltenes Ökosystem aus Pflanzen-, Tier und Pilzarten zu beschützen, zu erhalten und auch auszuweiten. Wir freuen uns daher sehr, dass wir PÜSPÖK als Kooperations- und Klimapartner gewinnen konnten “, erklärt Christoph Leditznig, geschäftsführender Obmann des Wildnisgebiet Dürrenstein-Lassingtal.



Initiative Klimapartnerschaft.at gegen Artensterben und CO2-Emissionen

Um dem Artensterben und Klimaveränderungen sowie CO2-Emissionen entgegenzuwirken, wurde vom UNESCO Weltnaturerbe Wildnisgebiet Dürrenstein-Lassingtal und Partnern die unabhängige Initiative Klimapartnerschaft.at gegründet. Die Initiative setzt sich aktiv für Flächenerweiterung (von naturnahen Wäldern), Wasserbereitstellung, Bildungsarbeit und Forschung, sowie Erhöhung der Biodiversität und die Kompensation von CO2 ein, mit dem Ziel, zur Entschleunigung des Klimawandels beizutragen. Doch gibt es in ganz Mitteleuropa nur etwa 1 % naturnahe Waldflächen, die so wichtig sind, um CO2 zu kompensieren, zur Reinigung des Trinkwassers oder Aufbereitung der Luft zum Atmen. „ Unser Ziel ist es, mit vereinten Kräften den Klimaveränderungen und dem rasanten Artensterben entgegenzuwirken. Dafür benötigen wir Ökosysteme wie den naturnahen Wald als Lebensgrundlage für uns Menschen, Tiere und Pflanzen. Nur gemeinsam können wir das schaffen. Deshalb ist es umso wichtiger, dass Unternehmen, wie PÜSPÖK, Klimapartner werden “, so Nina Schönemann, Geschäftsführerin der Initiative Klimapartnerschaft.at.

PÜSPÖK-Exkursion in die Wildnis

Um sich selbst ein Bild des größten Urwaldes der Alpen, mitten in Österreich, zu machen und Wildnis hautnah erleben zu können, lud das Familienunternehmen PÜSPÖK seine Führungskräfte zu einer zweitägigen Exkursion ins Wildnisgebiet Dürrenstein-Lassingtal ein. Diese wurde auch als Teambuilding-Aktivität und zur Entschleunigung des Arbeitsalltags genutzt. „ Als offenes und fortschrittliches Familienunternehmen ist es uns wichtig, dass unsere Kolleg:innen und Mitarbeiter:innen einen Einblick in unsere Aktivitäten und Kooperationen erhalten und im Bestfall hautnah miterleben können. Gemeinsame Erlebnisse, wie eine Exkursion in die Wildnis, stärken und fördern das Zusammengehörigkeitsgefühl und Teamwork “, so Lukas Püspök.

Über PÜSPÖK:

Seit mehr als 25 Jahren beschäftigt sich das burgenländische Familienunternehmen PÜSPÖK mit der Stromerzeugung aus Erneuerbarer Energie. Die Expertise reicht von der Entwicklung, Finanzierung, Errichtung und Betrieb von Windkraft- und Photovoltaik-Anlagen bis hin zu Repowering-Projekten und der Stromvermarktung. Aktuell versorgt das Unternehmen mehr als 280.000 Haushalte mit sauberem Strom und gehört damit zu Österreichs größten privaten Stromerzeugern aus Erneuerbarer Energie. Um den Klimawandel aufzuhalten und den nächsten Generationen einen lebenswerten Planeten zu hinterlassen, engagiert sich das Unternehmen weit über die eigenen Energieprojekte hinaus für den sozial gerechten Klima- und Naturschutz. www.puespoek.at

