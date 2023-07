„kreuz und quer“ über die „Grenzerfahrung Nahtod“ – am 11. Juli ab 22.35 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Über die „Grenzerfahrung Nahtod“ sprechen in Karoline Thalers „kreuz und quer“-Dokumentation am Dienstag, dem 11. Juli 2023, um 22.35 Uhr in ORF 2 Medizinerinnen und Mediziner, Philosophen und Theologen sowie Menschen, die eine solche Erfahrung erlebt haben.

Sie berichten von Licht, einem „Tunnelerlebnis“, sehen ihre Lebensstationen nochmals wie im Zeitraffer: Menschen, die am Sterben waren, aber nochmals in dieses Leben „zurückgeholt“ werden konnten und eine sogenannte „Nahtod-Erfahrung“ erlebt haben. Seit Jahrtausenden sind diese Erlebnisse bekannt, doch eine Erklärung, was dabei mit Körper und Geist tatsächlich passiert, fehlt bis heute. Wie ist Wahrnehmung in einem klinisch toten Zustand möglich? Und was passiert mit dem Geist, wenn der Körper stirbt? Sind Nahtod-Erfahrungen das letzte Feuerwerk des Gehirns vor seinem Absterben? Oder öffnet sich im Sterbeprozess einen kleinen Türspalt weit der Blick auf eine andere Art der Existenz im Tod?

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at