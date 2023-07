Value One: Neue Beratungsleistung re:fit als Antwort auf Klimaziele und EU-Taxonomie-Richtlinie

Mit einer Sanierungsrate von rund 1% in Österreich und Deutschland ist das Potenzial enorm.

Wien (OTS) - Der Immobilienentwickler und -betreiber Value One antwortet mit der neuen Beratungsleistung re:fit auf die Herausforderungen rund um die EU-Taxonomie-Richtlinie und schafft einen Hebel gegen die Bodenversiegelung. Mit re:fit macht Value One Immobilien klimafit und stellt sicher, dass die Immobilien EU-Taxonomie-konform sind. Durch umfassende Beratung und professionelle Umsetzung macht Value One sowohl Bestandsimmobilien als auch Immobilienportfolios fit für eine nachhaltige Zukunft.

Der Hebel Bestandsimmobilien EU-Taxonomie-konform und klimafit machen

Der Umgang mit Bestandsimmobilien ist ein wichtiger Bestandteil im Kampf gegen den Klimawandel. Re:fit hilft nicht nur neuen Gebäuden dabei, grün zu sein, sondern unterstützt auch bestehende Gebäude dabei, den Übergang von grau zu grün zu schaffen. Investition in Nachhaltigkeit als Werterhalt.

Andreas Köttl, CEO von Value One, sagt: " Wir machen Immobilien EU-Taxonomie-tauglich und klimafit. Unsere Kunden sind Immobilienunternehmer, Immobilienbesitzer und Fonds. Sie haben verstanden, dass eine Investition in Nachhaltigkeit "stranded assets" vermeidet und wettbewerbsfähig und werterhaltend bleibt. Mit re:fit sparen wir langfristig nicht nur Kosten, sondern schaffen auch eine klimafitte Immobilie, die die Umwelt schützt. "

1% Sanierungsrate*: 99 % Potenzial

„ Eine Sanierungsrate von derzeit knapp über 1% in Österreich und Deutschland zeigt das enorme Potenzial, das wir hier haben. In Projekten wie dem Viertel Zwei haben wir bereits bewiesen, dass wir Bestandsimmobilien sanieren und sie EU-Taxonomie-konform und klimafit machen können. Wir freuen uns nun, dieses umfassende Wissen an unsere Kunden weiterzugeben und ihnen dabei zu helfen, ihre Immobilien energieeffizienter und umweltsensibler zu gestalten ", so Andreas Köttl weiter. Die Re:fit-Expert:innen verfügen über das nötige Fachwissen und die Erfahrung, um von Energiemonitoring und Nachrüstungen bis hin zu Green-Building-Zertifizierungen, Nachhaltigkeitsinitiativen und konkreter Umsetzung sicherzustellen, dass jede Immobilie ihr höchstes Potenzial ausschöpft. Die neue Beratungsleistung wird bereits von Kunden wie Signa und Catella nachgefragt und wird bereits in Projekten in Österreich und Deutschland umgesetzt.

Über Value One

Value One mit Sitz in Wien entwickelt und betreibt außergewöhnliche Immobilien und Stadtquartiere. In den drei Geschäftsbereichen Development, Operations und Digital Solutions arbeiten mehr als 200 Mitarbeiter:innen an der Umsetzung unserer Visionen. In den vergangenen 20 Jahren hat Value One herausragende Immobilien im Wert von rund zwei Milliarden Euro in fünf europäischen Ländern realisiert. Unter Berücksichtigung unserer ESG-Strategie werden außergewöhnliche Lebensräume gestaltet und für kommende Generationen erhalten. Aktuell leben und arbeiten mehr als 7.000 Menschen in unseren Immobilien. Das Wiener Stadtentwicklungsgebiet Viertel Zwei und unsere Premium-Studenten-Apartments von MILESTONE in ganz Europa sind nur zwei Beispiele für die neuen Maßstäbe, die wir setzen. www.value-one.com

