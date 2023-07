Die besten willhaben-Fundstücke zum Filmstart von „Mission: Impossible – Dead Reckoning Teil 1“

Von kultigen Sportwägen über schnelle Brillen bis hin zu Jacken mit AgentInnenpotenzial – Zum Filmstart von „Mission: Impossible – Dead Reckoning Teil 1“ sind auf willhaben einige besondere Stücke rund um die Kult-Filmserie zu erstehen

Am vergangenen Wochenende ist Tom Cruise in seiner Paraderolle als Agent Ethan Hunt bereits zum siebten Mal auf die heimischen Kinoleinwände zurückgekehrt. Im Film „Mission: Impossible – Dead Reckoning Teil 1“ dreht sich einmal mehr alles um eine gefährliche Mission, waghalsige Stunts und rasante Actionszenen. Bereits der Kinotrailer wurde binnen wenigen Minuten nach der Veröffentlichung millionenfach geklickt – und so verspricht auch der voraussichtlich vorletzte Teil ein Kassenschlager zu werden.

Auf der Suche nach einem Stück Filmgeschichte werden eingefleischte „Mission: Impossible“-Fans auf Österreichs größtem digitalen Marktplatz (nicht nur) in diesen Tagen fündig. Denn: Auf willhaben sind derzeit einige besondere Perlen rund um die Kult-Filmreihe gelistet.

Bei der Premiere von „Mission: Impossible 7“ in Rom wurde der rote Teppich nicht nur den Filmstars, sondern auch zwei ganz besonderen Wägen der italienischen Marke Abarth ausgerollt. Denn: Während sich Ethan Hunt im Film eine wilde Verfolgungsjagd in einem Fiat 500 Abarth aus den Sechzigern liefert, ist die aktuelle Werbekampagne des neuen elektrischen Modells, dem Abarth 500 Fiat 500E, im „Mission: Impossible“-Stil gehalten.

Ein ebenso besonderes Modell – und zwar der Abarth 500 Fiat 500E Sportwagen in der limitierten Scorpionissima-Launch Edition – wartet derzeit im Burgenland auf eine/n neue BesitzerIn.

Die Casio DW 290 ist eine absolute Kultuhr, denn: Agent Ethan Hunt trug dieses Modell im allerersten Teil von „Mission: Impossible", in der Filmfans sicherlich bekannten Zaubertrick-Szene. Tom Cruise-Fans und Fashionistas, die den Neunziger-Stil lieben, finden die Uhr aktuell im brandneuen, ungetragenen Zustand auf dem willhaben-Marktplatz.

In den vergangenen sechs „Mission: Impossible“-Filmen war Agent Ethan Hunt immer wieder mit Sonnenbrillen der Marke Oakley zu sehen. Passend zum Start des siebten Teils liegen schnelle Brillen – sprich Sonnenbrillen, die man bislang vor allem aus dem Sportkontext kannte – voll im Trend. Vor allem dann, wenn sie Second Hand gekauft wurden.

Jacken der britischen Marke Belstaff sind insbesondere, aber nicht nur, unter BikerInnen beliebt. Und da es in der „Mission: Impossible“ ebenso rasant zugeht, hatten Modelle dieser Marke in den Filmen mehr als nur einen Auftritt. Derzeit sind auf dem willhaben-Marktplatz rund 300 Belstaff-Jacken in den verschiedensten Größen und Ausführungen verfügbar und sorgen so für AgentInnen-Feeling im Kleiderschrank.

Auch in Zeiten von Streamingdiensten legen viele CineastInnen Wert darauf, ihre physische Filmsammlung aktuell zu halten – vor allem, wenn es sich um Kultreihen wie „Mission: Impossible“ handelt. Die vergangenen sechs Teile sind derzeit als Sammlung auf willhaben in verschiedenen Ausführungen zu finden.

