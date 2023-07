Die Österreichischen Lotterien gratulieren dem ImPulsTanz-Festival zum 40. Jubiläum

Seit der Gründung 1984 hat sich das Vienna International Dance Festival zum größten Festival für zeitgenössischen Tanz und Performance entwickelt.

Wien (OTS) - Auch heuer steht allen Interessierten im Rahmen des 40. Jubiläums noch bis zum 6. August 2023 wieder ein einzigartig vielfältiges Programm mit Performances, Workshops, Research Projects und musikalischen Acts zur Verfügung. 2023 präsentiert das ImPulsTanz-Festival in einer außergewöhnlichen Dichte mehr als 60 Produktionen von internationalen und österreichischen Künstler:innen und Compagnien in den Theatern und Museen Wiens.

Die Österreichischen Lotterien sind seit Jahrzehnten Förderer zahlreicher Institutionen und Projekte rund um Kunst und Kultur in Österreich und seit 2023 auch Partner des ImPulsTanz-Festivals.

Dazu Erwin van Lambaart, Generaldirektor der Österreichischen Lotterien: „Ganz im Sinne unseres Leitsatzes „Playsponsible – Gemeinsam Verantwortung leben“ pflegen die Österreichischen Lotterien eine Tradition, die von gesellschaftlichem Engagement und Verantwortung zeichnet. Unsere Partnerschaft mit dem ImPulsTanz-Festival soll möglichst vielen Menschen den einfachen Zugang zum Kulturgenuss ermöglichen und neue musikalische Talente inspirieren. Wir gratulieren zum Jubiläum und wünschen ein wunderbares Festival.“

Die Österreichischen Lotterien unterstützen im Rahmen des ImPulsTanz – Vienna International Dance Festivals die gratis zugänglichen „Public Moves“ für alle Interessierten. Dabei bieten mehr als 100 international renommierte Dozent:innen an fünf Standorten täglich die Gelegenheit, unter freiem Himmel in verschiedene Disziplinen wie Yoga, Bollywood-Tanz oder HipHop hineinzuschnuppern. Durch die Unterstützung der Österreichischen Lotterien soll es in Folge in der Saison 2024 auch möglich sein, in den Bundesländern „Public Moves“ anzubieten.

Dazu Karl Regensburger, ImPulsTanz-Intendant: „Die Partnerschaft ermöglicht es uns, Projekte zu realisieren, die einen niederschwelligen Zugang zu Kultur ermöglichen. So freuen wir uns, dass dank der Österreichischen Lotterien die gratis Tanzklassen ,Public Moves‘ im nächsten Jahr nicht mehr nur in Wien, sondern auch in den Bundesländern stattfinden werden.“

