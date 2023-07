Erholung, Spiel und Spaß in den Sommerferien

LR Teschl-Hofmeister: Mehr als 450 Gemeinden in Niederösterreich bieten Ferienbetreuung für Kinder an

St. Pölten (OTS) - In unserem Bundesland ist die erste Ferienwoche vorbei und das Land Niederösterreich sowie die NÖ Familienland GmbH sind sehr erfreut, dass der Großteil der Gemeinden ansprechende Ferienbetreuungsangebote für die Schülerinnen und Schüler setzt. „Eine Umfrage unter den NÖ Gemeinden zeigt, dass das Angebot für unsere Kinder im Sommer 2023 wieder sehr groß ist. So stellen mehr als 80 Prozent aller Gemeinden in Niederösterreich eine Ferienbetreuung zur Verfügung, das sind mehr als 450 Gemeinden“, berichtet Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Die NÖ Familienland GmbH ist aktuell Kooperationspartner von 99 niederösterreichischen Gemeinden und wird dafür mehr als 215 Freizeitpädagoginnen und Freizeitpädagogen für die Ferienbetreuung einsetzen. „Mit dem pädagogisch geschulten Personal gewährleistet die NÖ Familienland GmbH eine qualitative und vor allem kreative Betreuung der Kinder“, führt Barbara Trettler, Geschäftsführerin der NÖ Familienland GmbH, aus.

„Kinder brauchen in den Ferienwochen Erholung, damit sie im Herbst wieder mit frischer Energie in das neue Schuljahr starten können. Klar ist aber auch, dass die Vereinbarkeit von beruflichen Urlaubswochen und Ferienwochen oft eine große Herausforderung darstellt. Der Großteil der niederösterreichischen Gemeinden nimmt das sehr ernst und stellt Personal sowie ansprechende Programme zur Verfügung, damit die Kinder während der Sommerferien gut betreut sind“, führt Teschl-Hofmeister aus, die sich selbst ein Bild an der Volksschule Sitzendorf an der Schmida machte und die dortige Ferienbetreuung besuchte. Hier können Kinder ihre Freundinnen und Freunde treffen, gemeinsam spielen, basteln, sich bewegen und vieles mehr – alles unter der Anleitung und Betreuung von freizeitpädagogischem Personal. Außerdem finden in Sitzendorf an der Schmida zwei Forschungsworkshops statt, die den Teilnehmenden interessante Einblicke bieten.

Die Wissenschaftsworkshops, organisiert von der Abteilung Wissenschaft und Forschung des Landes Niederösterreich, waren bereits in den letzten Jahren bei den Kindern sehr beliebt. Auch heuer haben wieder 62 Gemeinden die Gelegenheit genutzt und insgesamt 89 Workshops gebucht, die den teilnehmenden Kindern spannende Einblicke in verschiedenste Bereiche von Wissenschaft und Forschung geben. „Da geht es ums Ausprobieren, Experimentieren und Entdecken verschiedenster wissenschaftlicher Themengebiete, was den Kindern immer sehr viel Spaß macht“, weiß die Landesrätin.

