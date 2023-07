Gratis Elektroautoladen im Sommer bei KWG

KWG Sommerladen 2023

Schwanenstadt (OTS) - Ab sofort bietet der regionale Energieversorger KWG seinen Kundinnen und Kunden die Möglichkeit ihr Elektroauto gratis zu laden. Am KWG Hypercharger können sie sich ihre Gratisladung ab sofort jeden Samstag und Sonntag im Juli und August 2023 abholen.

Das Angebot gilt an allen Wochenenden (Samstag und Sonntag) im Juli und August 2023 zwischen 6 und 20 Uhr.

„Ein ganz wichtiger strategischer Leitsatz lautet für uns: „Wir gestalten Trends voller Energie!“, erläutert Peter J. Zehetner die Hintergründe für das KWG Sommerladen. „Für uns bedeutet dieser Leitsatz, dass wir kleine und große Trends aus dem Bereich der Energieversorgung nicht nur aufnehmen und verfolgen, sondern aktiv gestalten wollen, zum Wohle unserer Mitglieder, Kundinnen, Kunden, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, der Region und der Umwelt.“

Mit dem KWG Sommerladen 2023 verbindet KWG die Trends „Elektromobilität“ und „Ausbau der Erneuerbaren Energieversorgung“ und schafft ein neues Angebot, dass es in dieser Form am Markt nicht gibt. Gerade an den Wochenenden im Sommer beobachtet KWG eine hohe PV-Einspeisung durch die Vielzahl der Anlagen, die Energie in das KWG Netz einspeisen. Gleichzeitig ist an den Wochenenden im Sommer die Nachfrage nach Strom sehr gering. Daraus ergibt sich für KWG die Chance, kurzfristig zu reagieren. „Oben angeführte Gründe waren für uns der Anstoß, das KWG Sommerladen ins Leben zu rufen und unseren Kundinnen und Kunden die kostenlose Nutzung des KWG Hyperchargers zu ermöglichen,“ zeigt sich Peter J. Zehetner erfreut. „Wir setzen dabei auf „Fair Use“, das heißt, wir ersuchen den Hypercharger bzw. die Parkplätze nur so kurz als möglich zu nutzen und diese nicht zu blockieren, damit auch andere Kundinnen und Kunden laden können.“

Daten und Fakten zum KWG Sommerladen:

Wann kann ich mein Elektroauto laden?

Jede Woche am Samstag und Sonntag von 6-20 Uhr im Juli und August 2023.

Und so geht es:

KWG Kundinnen und Kunden kommen mit Ihrem E-Auto zum KWG Hypercharger (Staig 32, 4690 Schwanenstadt)

Mit KWG Ladekarte, die am Hypercharger hängt, laden. Fair Use“ beachten und den Hypercharger bzw. die Parkplätze nicht blockieren, damit auch andere Kundinnen und Kunden laden können.

Fertig!

Rückfragen & Kontakt:

KWG Kraftwerk Glatzing-Rüstorf

Susanne Aschenbrenner

Marketing

076736996-37

aschenbrenner @ kwg.at

www.kwg.at