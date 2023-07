Mixed Reality Training im Praxistest

Einladung zum Pressetermin

Wien (OTS) - Im Juli testen die Johanniter ein Mixed Reality (MR)-Trainingssystem, das im Rahmen des dreijährigen internationalen Forschungsprojekts MED1stMR für komplexe Notfälle mit einer großen Anzahl an Betroffenen entwickelt wurde.

Ob Erdbeben, Zugunglück oder Terroranschlag – komplexe Notfallsituationen mit einer großen Anzahl an Betroffenen erfordern eine koordinierte Vorgehensweise der Einsatzkräfte. In solchen Situationen müssen medizinische Einsatzkräfte unter extremer Belastung schnell Entscheidungen treffen, den Einsatz vor Ort koordinieren und lebensrettende medizinische Hilfe leisten.

Im Rahmen des Forschungsprojektes MED1stMR wurde in den ersten zwei Jahren ein Mixed Reality Trainingssystem entwickelt, das Einsatzkräfte bestmöglich auf solch komplexe Einsätze vorbereitet. Das KI-basierte Tool bietet die Möglichkeit, unterschiedliche Szenarien im virtuellen Raum unter Einsatz realen Equipments zu trainieren.



Johanniter machen den Auftakt in Wien

Ab Juli wird das neue Tool, das unter Koordination des AIT Austrian Institute of Technology, Center for Technology Experience, in Zusammenarbeit mit 18 europäischen Projektpartner:innen entwickelt wurde, erstmals europaweit von insgesamt 200 Rettungs- und Notfallsanitäter:innen getestet und evaluiert. Start der insgesamt sechs Praxis-Testwochen ist Ende Juli im Forschungs- und Innovationszentrum der Johanniter in Wien.

Medienvertreter:innen haben die Möglichkeit am Mittwoch, 26. Juli 2023 als Beobachter:innen an dem Training teilzunehmen und Foto- und Filmaufnahmen zu machen. Expert:innen und Sanitäter:innen stehen als Interviewpartner:innen zur Verfügung.

MED1stMR Praxis Training bei den Johannitern:

26. Juli 2023

Johanniter Forschungs- und Innovationszentrum

Josef-Brazdovics Straße 5, 1210 Wien



Anmeldung für Medienvertreter:innen und Vergabe der Time-Slots:

harthum @ usecon.com oder marlene.havel @ johanniter.at.





Hintergrundinformationen:

MED1stMR wurde mit Mitteln aus Horizon 2020 der Europäischen Union für Forschung und Innovation unter der Fördervereinbarung Nr. 101021775 finanziert. Das Projekt läuft bis Mai 2024.

Das Trainingsprogramm verbindet innovative Technologien mit bekanntem medizinischem Notfall-Equipment aus der Praxis, wie etwa Beatmungsbeutel, Tourniquet oder Pulsoxymeter. Mixed Reality (MR) bedeutet, dass virtuelle Szenarien mit realen Objekten in Echtzeit miteinander verknüpft und genutzt werden. Die Einsatzkräfte trainieren mithilfe von Virtual Reality-Headsets komplexe Notfallszenarien in Teams. Es kommen außerdem reale Simulationspuppen zum Einsatz, die im Projekt gemäß den Anforderungen der Trainer:innen angepasst wurden. Mithilfe einer VR-Überblendung der Puppen können unterschiedlichste Verletzungen realitätsnah simuliert und trainiert werden.

