Aktiv im Alter – Gemeinsam gestalten 2023

Salzburg (OTS) - Der Lehrgang „Aktiv im Alter – Gemeinsam gestalten“ ist ein neuer innovativer Weg an der Schnittstelle von sozialer Teilhabe, lebenslangem Lernen, aktivem Altern und Freiwilligenarbeit und wird bereits zum 4. Mal durchgeführt. Insgesamt wurden bislang 41 Projekte entwickelt und 19 davon als Kooperationskonzepte.

Hannelore Schmidt von der Stadt Salzburg betonte die innovative Kraft des Lehrgangs, durch die Angebote, die aus der eigenen Lebenswelt heraus entwickelt werden und sprach auch über die Notwendigkeit von digitalen Angeboten, gerade vor dem Hintergrund der sich rasant entwickelnden KI. Yvonne Kirchmauer vom Land Salzburg hob die professionelle Vernetzungsarbeit hervor, die das Netzwerk Bildungsberatung Salzburg mit der Salzburger Erwachsenenbildung seit Jahren leistet und gratulierte den Absolventinnen zu ihren großartigen Projekten. „ Nicht das Alter ist das Problem, sondern was wir darüber denken “, so die Lehrgangsleiterin Danielle Bidasio. „ Es fehlt bislang an Angeboten und Koordination generationsübergreifend mitzuwirken. Hier setzen wir an, denn etwas zu bewirken ist ein Grundbedürfnis. “

Zur Zertifikatsüberreichung präsentierten Lehrgangsteilnehmerinnen ihre Projektentwicklung: Michaela Hoppe will beispielsweise mit ihrer Radiosendung und ihrem Podcast über die "jungen Alten" berichten und dazu auch Forscher einladen. Susanne Aicher suchte einen Zugang zu den Menschen, die im Alter vereinsamen. Fand ihn aber nur bedingt. Also setzte sie beim Übergang in die Pension an und widmet sich der Pensions-Schock-Prävention. Sie bietet dazu Informationsnachmittage in Firmen an. Edith Brandstätter möchte ein Generationen übergreifendes Begegnungshaus gründen. Anna Kraxner liegt als ehemaligem Wirtshauskind gesunde Ernährung am Herzen. Projekte für Gesundes Kochen in Betreuten Senioreneinrichtungen sind ihr Ziel. Silvia Fuchs-Egger und Marita Stäbler haben Kunsttherapie und Kreativ-Angebote für die Zielgruppe 50+ entwickelt, die Kraft der Lebensfreude und die Freude am Tun stehen hier im Mittelpunkt. Susanne Leherbauer will sportliches "Anbandeln" erleichtern. Barbara Weissbacher will die Mobilität im Alter durch Kooperationen mit Gemeinden und zusammen mit Vereinen und Institutionen verbessern. Das Projekt von Helga Hofer ist an der Schnittstelle von Kunst und Spiritualität angesiedelt.

" Zum Leben erweckt und ins Leben getragen wird der Lehrgang durch die Menschen, die dieses Angebot annehmen, die etwas bewirken möchten, die immer noch mit Begeisterung dazu lernen wollen und über den eigenen Tellerrand hinausblicken ", so Katrin Reiter, Projektleiterin.

Pension heißt aktiv gestalten, darauf wies auch der führende Experte Franz Kolland hin. Er war Keynote Speaker des Tages und lobte die Individualität der Projekte, die von eigenen Erfahrungen ausgehend entwickelt wurden. " Das schafft die Authentizität, die es braucht, um anzukommen. "

Der Lehrgang wurde vom Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz beauftragt und vom Land Salzburg unterstützt. Umgesetzt wurde der Innovationslehrgang „Aktiv im Alter“ vom Netzwerk Bildungsberatung und der Salzburger Erwachsenenbildung in Kooperation St. Virgil, dem Katholischen Bildungswerk, dem Salzburger Bildungswerk und der Universität Wien.

