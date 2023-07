Umweltdachverband appelliert an die Mitglieder des Europäischen Parlaments: Retten Sie die Natur JETZT!

- Nature Restoration Law ist essenziell für Menschen, Klima und Biodiversität

Der Erhalt der Natur ist überlebenswichtig für uns Menschen und Voraussetzung für erfolgreichen Klimaschutz. Franz Maier, Präsident des Umweltdachverbandes

Wien (OTS) - Am Mittwoch, 12. Juli, wird das EU-Gesetz zur Wiederherstellung der Natur im Europäischen Parlament final verhandelt. „In Österreich sind mehr als 80 % der europarechtlich geschützten Arten und Lebensräume in keinem günstigen Erhaltungszustand, in Europa ist die Lage ähnlich traurig. Wenn wir dem aktuell stattfindenden Artensterben kein wirksames Gesetz entgegensetzen, wird das dramatische Konsequenzen für uns haben. Gesunde Ökosysteme sind Lebensmittellieferanten, Wasserversorger und Klimaschützer. Natürliche Flussläufe schützen vor Überschwemmungen, Moore und Böden speichern Kohlenstoff. Der Erhalt der Natur ist überlebenswichtig für uns Menschen und Voraussetzung für erfolgreichen Klimaschutz. Politisches Kräftemessen darf nicht der Grund dafür sein, dass ein dringend notwendiges Gesetz, welches zur Sicherung unserer Lebensgrundlagen beiträgt, blockiert wird. Speziell die konservativen Parteien haben sich im Vorfeld gegen das Gesetz ausgesprochen, obwohl die intakte Natur gerade für die Landwirtschaft von größter Bedeutung ist. Die Wissenschaft und zahlreiche Unternehmen stellen sich hinter das Nature Restoration Law. Wir appellieren eindringlich an die Mitglieder des Europäischen Parlaments, sich der Vernunft anzuschließen und zu diesem wichtigen Gesetz zur Rettung der Natur am 12. Juli Ja zu sagen!“, sagt Franz Maier, Präsident des Umweltdachverbandes.

