Auftakt zur „Berufe erleben“-Ferienwoche der WK Wien

WK Wien veranstaltet Sommer-Ferienwoche für Volksschüler – neben Spaß und Spiel gibt es Einblicke in die Berufswelt – Eppler: „Berufsinformation kann nicht früh genug starten“

Wien (OTS) - Unter dem Motto „Berufe erleben“ startete die Wirtschaftskammer Wien heute, Montag, eine betreute Ferienwoche für Volksschüler, die mehr bietet als reine Freizeitgestaltung. Das einwöchige Betreuungsprogramm, das heuer erstmals veranstaltet wird, bietet den 6- bis 10-Jährigen Kindern neben Spiel und Spaß auch verschiedene Workshops, bei denen sie auf kindgerechte Art und Weise erste Einblicke in die Arbeitswelt erhalten. Das verspricht interessante Stunden für die jungen Teilnehmer.

Für die Eltern ist die Ferienwoche eine willkommene Unterstützung dabei, für ihren Nachwuchs eine gute Betreuung während der langen Sommerferien zu organisieren. Für die Abwicklung der Ferienwoche hat sich die WK Wien den Kooperationspartner Science Pool zur Seite geholt, eine gemeinnützige GmbH, die unter anderem Ferien- und Freizeitprogramme mit Fokus Wissenschaftsvermittlung anbietet.

Berufsinformation in kindgerechter Form

Von Montag bis Freitag stehen täglich mehrere Workshops auf dem Programm, in denen die Kinder in altersgerechter Form in verschiedene Bereiche der Wirtschaft hineinschnuppern können. Da wird zum Beispiel Strom aus Windenergie generiert und gleichzeitig vermittelt, wie man diese Energie nutzen und speichern kann. Mit Nudeln und Marshmallows versuchen sich die Kinder als Baumeister, stellen selbst einen Lippenpflegestift her und hören dabei, wie ein Kosmetikhersteller arbeitet, oder arbeiten mit einer Visagistin an „Special Effects“-Make-up. Auch ein Besuch in einer Gärtnerei steht auf dem Programm, wo die Kinder sehen und hören, worauf es bei der Arbeit mit Pflanzen ankommt.

„Mit Berufsinformation kann man gar nicht zu früh beginnen“, sagt Alexander Eppler, Bildungsbeauftragter der Wirtschaftskammer Wien. Dementsprechend sei die „Berufe erleben“-Ferienwoche auch als Maßnahme zur Nachwuchsförderung für die Wirtschaft zu sehen. „Werden Kinder früh an das Thema Beruf und Arbeit herangeführt, können sie auch früh eigene Talente und Interessen entdecken und später eine gute Ausbildungs- und Berufswahl treffen. Damit ist das beste Fundament gelegt für künftige Fachkräfte-Generationen, die die Wirtschaft dringend braucht“, sagt Eppler.

Plätze sind ausgebucht, Wiederholung ist für 2024 geplant

125 Betreuungsplätze (Preis: 80 Euro pro Woche) standen zur Verfügung und sind vergeben. Die Kinder werden ganztags von qualifizierten Wissensvermittlern betreut, zwischen den Workshops gibt es täglich auch Bewegungs- und Spieleeinheiten. Geplant ist, die Aktion im nächsten Sommer zu wiederholen.

„Berufe erleben!“ – Die Ferienwoche der Wirtschaftskammer Wien für Kinder im Volksschulalter

10. bis 14. Juli 2023, täglich 8 bis 17 Uhr (Freitag bis 16 Uhr)

Wo: Science Pool, Hauffgasse 4 +4A, 1110 Wien

