Wiener Videodolmetsch-Unternehmen gewinnt Ausschreibung für das Land Brandenburg

Wien (OTS) - Das Wiener Videodolmetsch-Unternehmen SAVD konnte sich durch seine Expertise und Qualität gegen die Konkurrenz durchsetzen und wurde vom Land Brandenburg beauftragt, öffentliche Einrichtungen möglichst flächendeckend mit seinem Remote-Dolmetsch-Dienst zu betreuen. Dabei ist lauf Ministerium geplant, über 1.000 öffentliche Einrichtungen im Bundesland an den Dienst der SAVD anzuschließen.

Ob beim Arztbesuch, bei einfachen Behördengängen oder auch bei der Arbeitssuche. Fehlende Kommunikationsmöglichkeiten schaffen Barrieren in einer Vielzahl alltäglicher Situationen. Oftmals werden daher „Vor-Ort-Dolmetschungen“ durchgeführt – allerdings resultieren daraus häufig lange Wartezeiten. Der Lösungsansatz von SAVD: das heranziehen von professionell ausgebildeten Dolmetscher:innen per Audio oder Video.

Die Anwendung der Dienstleistung für die Einrichtungen ist dabei einfach und intuitiv gestaltet. So wird die Software durch SAVD zur Verfügung gestellt, über die die Dolmetscher:innen, je nach Sprache, innerhalb weniger Minuten erreicht werden. Die einzigen Voraussetzungen seitens der öffentlichen Hand: eine stabile Internetverbindung und Geräte, die die Remote-Kommunikation möglich machen.

2014 aus einem wissenschaftlichen Pilotprojekt entstanden, konnte sich das rasant wachsende Wiener Unternehmen SAVD, das mittlerweile mit über 20.000 Dolmetschungen pro Monat Marktführer im Bereich Audio- und Videodolmetschen in Österreich und Deutschland ist, nun die Ausschreibung des Landes Brandenburg sichern. Die Einrichtungen decken dabei die verschiedensten Bereiche aus dem öffentlichen Dienst ab, wie beispielsweise Krankenhäuser, Ämter, Beratungsstellen oder auch Frauenhäuser. Aufgrund des Angriffskrieges von Russland gegen die Ukraine und der damit einhergehenden Migrationswelle, zählt zum Sprachenbedarf neben Arabisch, Türkisch und vielen anderen Sprachen, insbesondere auch Ukrainisch.

Qualität, Leistung und jahrelange Erfahrung zahlen sich aus. Mit über 60 angebotenen Sprachen in kurzer Zeit und qualifizierten Dolmetscher:innen wird SAVD daher künftig ein weiteres Bundesland in Deutschland beim Brückenbauen zwischen Sprachen und Kulturen unterstützen. Ab Anfang Juli können sich die Einrichtungen in Brandenburg für den digitalen Sprachservice einschreiben. Schätzungsweise werden über 1.000 Institutionen erwartet, so das Ministerium.

Rückfragen & Kontakt:

Andreas Neuwirth

Chief Operating Officer

Mobil: +43 660 90 80 824

Mail: office @ savd.at