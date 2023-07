Stocker: „Bundesregierung hat jenen geholfen, die am meisten Unterstützung brauchen“

Die hohe Treffsicherheit der Anti-Teuerungsmaßnahmen wurde von vielen renommierten Studien attestiert

Wien (OTS) - „Die Vielzahl an inflationsdämpfenden Maßnahmen, allen voran die Strompreisbremse und der durch die Kanzler-Drohung erreichte Dominoeffekt, die Übergewinne abzuschöpfen, falls die sinkenden Energiepreise nicht an die Kunden weitergegeben werden, setzen nun ein: Die Inflation ist rückläufig und die Energieversorger senken bereits die Strompreise - ein Erfolg unseres Bundeskanzlers Karl Nehammer. Denn der Anspruch dieser Bundesregierung und auch der Anspruch der Volkspartei ist es, die Menschen zielgerichtet zu entlasten, und das spürbar: Es wurde beispielsweise die Kaufkraft nicht nur erhalten – sie ist sogar gestiegen. Während der multiplen Krisen ist Bundeskanzler Nehammer und Finanzminister Brunner mit der Abschaffung der kalten Progression ein Jahrzehnte-Projekt gelungen. Das ist der eindeutige Beweis dafür, dass diese Bundesregierung konsequent arbeitet und dass auf sie Verlass ist.“

„Der Kampf gegen die Teuerung ist eine der Kernaufgaben dieser Bundesregierung. Es wurden unzählige Entlastungsmaßnahmen gesetzt, um den Menschen die Folgen der Teuerung erträglich zu machen. Für die meisten Österreicher ist das gelungen, für armutsgefährdete Menschen wurde darüber hinaus ein eigenes Unterstützungspaket geschnürt. Sowohl die OECD als auch der Budgetdienst des Nationalrates haben in Studien die hohe Treffsicherheit der Maßnahmen bestätigt“, zeigt sich der Generalsekretär der Volkspartei, Christian Stocker, darüber erfreut.

„Dies ist auch ein Verdienst von Finanzminister Magnus Brunner, der in der heutigen ‚Pressestunde‘ seine Sachlichkeit und Kompetenz erneut unter Beweis gestellt hat – Eigenschaften, die gerade in medial aufgeregten Zeiten gefragt sind. Es war ein wohltuend sachlicher und kompetenter Auftritt des Finanzministers, der klar gezeigt hat: Die Regierungsmannschaft der Volkspartei nimmt ihre Verantwortung gegenüber den Menschen in diesem Land, gegenüber der Bevölkerung, wahr und wird es weiterhin tun“, stellt Stocker abschließend fest.

