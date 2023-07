VSStÖ: Hannah Czernohorszky als Bundesvorsitzende bestätigt

Bei der Bundeskonferenz des Verbands Sozialistischer Student_innen in Österreich wurde die Wienerin als Bundesvorsitzende bestätigt.

Wien (OTS) - Am gestrigen Samstag fand die 89. Ordentliche Bundeskonferenz des Verbandes Sozialistischer Student_innen in Österreich (VSStÖ) statt. Die Bundeskonferenz stand ganz im Zeichen eines Jubiläums - 130 Jahre VSStÖ. Aus ganz Österreich fanden sich die Delegierten in Wien zusammen, um die Weichen für die Arbeit im kommenden Jahr zu stellen, über inhaltliche Schwerpunkte zu entscheiden und um ein neues Bundesteam zu wählen. Dabei wurde Hannah Czernohorszky, Studentin im Master Politikwissenschaften, als Bundesvorsitzende bestätigt. Die 23-jährige Wienerin wird sich somit ein weiteres Jahr als laute Stimme der Studierenden für freie, offene und inklusive Hochschulen sowie soziale Absicherung und ein leistbares Leben einsetzen. „Die Teuerung und Energiekrise hat Studierende wie erwartet hart getroffen. Neben der immensen psychischen Belastung wurden viele Studierende an die Armutsgrenze gedrängt, die Bundesregierung zeigt uns jedoch die kalte Schulter“, so Hannah Czernohorszky zu ihrer Wahl. „Das vergangene Jahr hat gezeigt, dass wir eine soziale Hochschulpolitik brauchen, die wirklich an den Lebensrealitäten von uns Studierenden ansetzt und niemanden zurücklässt. Ich freue mich darauf, als Bundesvorsitzende ein weiteres Jahr daran arbeiten zu dürfen, diese Hochschulpolitik zu gestalten.“

Als Bundesvorsitzende kann Hannah Czernohorszky und ihr Team auf eine erfolgreiche ÖH-Wahl im Frühjahr zurückblicken. Der VSStÖ konnte an vielen Hochschulstandorten in Österreich starke Stimmenzuwächse verzeichnen und hat mit 26,52% der Wähler_innenstimmen auf Bundesebene sein historisch bestes Ergebnis erreicht. Mit der 22-jährigen Umweltingenieurwissenschaftsstudentin Nina Mathies im Vorsitzteam wird der VSStÖ in der kommenden Periode seine Arbeit in der Exekutive der Bundesvertretung in einer Koalition mit den grünen und den kommunistischen Studierenden fortführen. „Die Studierenden haben uns ihr Vertrauen ausgesprochen. Das ist jedenfalls ein Grund zu feiern, aber auch ein Auftrag. Wir haben den Auftrag, im nächsten Jahr alles für die Studierenden zu geben, keine Ungerechtigkeit zuzulassen und Schritt für Schritt mit unserer sozialistischen Politik die Hochschulen zu einem besseren Ort zu machen“, kommentiert Hannah Czernohorskzy das Wahlergebnis. „Seit 130 Jahren kämpfen wir für die soziale Absicherung aller Studierenden und für ein Bildungssystem, in dem jede_r die gleichen Chancen hat, egal wie viel Geld die Eltern haben oder was im Pass steht. Mit einem dezidiert linken und sozialpolitischen Programm werden wir uns auch die nächsten zwei Jahre dem Auftrag widmen, dies zu verwirklichen.“, fügt die ÖH Vorsitzende Nina Mathies hinzu.

Neben der Bundesvorsitzenden Hannah Czernhorszky wurde bei der gestrigen Bundeskonferenz Jasmin Kunze, Masterstudentin der Raumplanung und Raumordnung, von den Delegierten zur stellvertretenden Vorsitzenden und feministischen Sprecherin gewählt. Sie folgt damit Hannah Müllner, welche_r das Bundesteam verlässt. Als Bundessekretär wurde Benno Kossatz, Student an der TU, bestätigt. Auch Marie Pointner, ebenfalls Student_in an der TU, wurde für ein weiteres Jahr in ihrem Amt als hochschulpolitische_r Sprecher_in betraut, genauso wie Musikwissenschaftsstudent_in Mary Weitzer als Internationale_r Sekretär_in. Ergänzt wird das Team durch Queersprecher_in Hannah Gratl, der Politikstudentin Very Mertel als Sozialsprecherin sowie Paula Rossi, die das Amt der Pressesprecherin übernehmen wird. Als neue Vorsitzende der österreichischen Hochschüler_innenschaft wird auch Nina Mathies im Bundesvorstand des VSStÖ aktiv bleiben. Das Bundesteam verabschiedet sich damit auch von der ehemaligen ÖH Vorsitzenden Sara Velić sowie dem ehemaligen Pressesprecher Lukas Bickel, welche das Team in den vergangenen zwei Jahren begleitet haben.

„In Zeiten von Teuerung, Energiekrise und Klimakrise ist es von großer Bedeutung, dass eine progressive und kritische Stimme in der Hochschulpolitik vertreten ist. Und deswegen werden wir weiter laut sein für die Rechte der Studierenden. Wir sind entschlossen, uns tagtäglich für eine gerechtere Zukunft einzusetzen, und jenen unter die Arme zu greifen, die von den Auswirkungen der multiplen Krisen am stärksten betroffen sind.“, betont das neu gewählte Bundesteam.

Das neue Bundesteam bedankt sich bei allen scheidenden Funktionär_innen und wünscht Ihnen auf ihrem weiteren Weg alles Gute.

Fotos des neuen Bundesteams: https://flic.kr/s/aHBqjALJZN



Rückfragen & Kontakt:

Hannah Czernohorszky

Bundesvorsitzende

+43 676 3858811

hannah.czernohorszky @ vsstoe.at