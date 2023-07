Vom Krimi bis zum Sachbuch: AK bietet Mitgliedern kostenloses Lesevergnügen in Digitaler Bibliothek

Es ist uns als Arbeiterkammer ein Anliegen, Wissen und Freizeitangebot möglichst günstig für unsere Mitglieder zugänglich zu machen AK-Präsident Andreas Stangl 1/2

Bildung und Freizeitvergnügen allen AK-Mitgliedern unkompliziert und möglichst günstig zugänglich zu machen, ist uns als Arbeiterkammer ein Anliegen. Mit der Digitalen Bibliothek tragen wir diesem Anspruch Rechnung. Und vor allem in Zeiten massiver Teuerung in allen Lebensbereichen ist es wichtig, dass die Beschäftigten Services wie dieses kostenfrei zur Verfügung haben. Auf Bücher sollte niemand verzichten müssen AK-Präsident Andreas Stangl 2/2

Linz (OTS) -

Lesen ist nicht nur Freizeitvergnügen und das Eintauchen in andere Welten, es ist auch wesentlich für die persönliche (Weiter)bildung und Persönlichkeitsentwicklung. Deshalb stellt die AK ihren Mitgliedern mit der Digitalen Bibliothek tausende E-Books, Hörbücher, Magazine sowie Tageszeitungen zur Verfügung – und zwar kostenlos. „ Es ist uns als Arbeiterkammer ein Anliegen, Wissen und Freizeitangebot möglichst günstig für unsere Mitglieder zugänglich zu machen “, so AK-Präsident Andreas Stangl.

Ob im Urlaub am Strand oder zu Hause auf dem Sofa: Ein gutes Buch darf beim Entspannen auf keinen Fall fehlen. Als AK-Mitglied ist man im Vorteil und schöpft in der Digitalen Bibliothek der Arbeiterkammer Oberösterreich aus dem Vollen. Geboten werden Hörbücher, E-Books und Magazine. Bei den tausenden e-Medien ist bestimmt für jede:n etwas dabei. So werden etwa Kinder-Hörbücher angeboten, aber auch E-Books für Jugendliche sowie Krimis, Sachbücher und viele weitere Genres. Und das Beste: Die Nutzung ist kostenlos.

Neu: Der Pressreader mit 300 Tageszeitungen und Magazinen

Tageszeitungen haben viel zu bieten, aber immer weniger Menschen wollen oder können sich Abos leisten. Der Pressreader, das neue Angebot der digitalen Bibliothek der Arbeiterkammer bietet daher ab sofort einen kostenlosen Zugang zu über 300 Tageszeitungen und Magazinen in 60 Sprachen (darunter auch zehn österreichische Tageszeitungen).

Wissen und Freizeitspaß für alle zugänglich machen

„ Bildung und Freizeitvergnügen allen AK-Mitgliedern unkompliziert und möglichst günstig zugänglich zu machen, ist uns als Arbeiterkammer ein Anliegen. Mit der Digitalen Bibliothek tragen wir diesem Anspruch Rechnung. Und vor allem in Zeiten massiver Teuerung in allen Lebensbereichen ist es wichtig, dass die Beschäftigten Services wie dieses kostenfrei zur Verfügung haben. Auf Bücher sollte niemand verzichten müssen “, so AK-Präsident Andreas Stangl.

Alle Informationen zur Registrierung und der Nutzung der Digitalen Bibliothek sind auf ooe.arbeiterkammer.at/bibliothek zu finden. Auch das Streaming-Angebot „filmfriend“ kann in der Digitalen Bibliothek abgerufen werden. Dort stehen 3.500 Filmtitel zur Verfügung.

Rückfragen & Kontakt:

Arbeiterkammer Oberösterreich

Isabell Falkner

Abteilungsleitung Kommunikation

+43 (0)664 8237996

falkner.i @ akooe.at

ooe.arbeiterkammer.at