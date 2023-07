Österreichischer Jugendpreis 2023 mit Schwerpunkt auf kommunaler Jugendarbeit: Staatssekretärin Plakolm ruft zu Einreichungen auf

Österreichischer Jugendpreis mit Fokus auf kommunale Jugendarbeit ausgeschrieben – Einreichungen sind bis 31. August 2023 online möglich

Wien (OTS) - Mit dem Österreichischen Jugendpreis ehrt das Bundeskanzleramt jährlich herausragende Initiativen und Projekte der außerschulischen Jugendarbeit. Etwa 200.000 qualifizierte Freiwillige und Ehrenamtliche sind in Österreich in diesem Bereich engagiert. Der Preis rückt die Vielfalt der österreichischen Jugendarbeit ins Rampenlicht und zeichnet herausragende Initiativen und Projekte der außerschulischen Kinder- und Jugendarbeit aus. Das heurige Motto der Verleihung des Preises lautet „Generation Zuversicht“.

Neue Kategorie: „Kommunale Jugendarbeit – Jugendprojekte in den Gemeinden“

„Eine starke Jugendarbeit direkt vor Ort bietet jungen Menschen einen geschützten Raum, um ihre Freizeit aktiv zu gestalten, vielfältige Erfahrungen zu sammeln, soziales Engagement zu entwickeln und sich am Geschehen zu beteiligen“, ist Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm überzeugt. Daher wird die Jugendarbeit auf Gemeindeebene heuer erstmals mit einer eigenen Kategorie hervorgehoben.

Kommunale Jugendarbeit ist ein immer wichtiger werdender Teilbereich der außerschulischen Jugendarbeit, wie sie z.B. in Jugendzentren und Jugendtreffs in den Gemeinden geleistet wird. Darüber hinaus werden wie in den Vorjahren die herausragendsten Projekte in den Kategorien „Nationale Jugendarbeit“, „Europäische Initiativen“ und „Journalistische Leistungen im Interesse der Jugend“ ausgezeichnet.

Engagement belebt das Zusammenleben

Der Österreichische Jugendpreis stärkt die Sichtbarkeit des vielfältigen und wichtigen Engagements von Jugendlichen sowie von ehrenamtlichen und hauptamtlichen Fachkräften. „Mit der Auszeichnung unterstreichen wir die Bedeutung des Engagements junger Menschen und möchten damit die wertvolle Arbeit für die jungen Leute im Land wertschätzen“, so Plakolm weiter: „Ehrenamtliches Engagement ist der Kitt, der unsere Gesellschaft zusammenhält. Denn Österreich lebt von Menschen, die mehr tun als ihre Pflicht.“

Einreichungen zum Österreichischen Jugendpreis 2023 sind ab sofort online möglich. Weitere Informationen stehen auf der Website „Jugendarbeit in Österreich“ zur Verfügung.

Eine Fachjury wählt aus den Einreichungen die besten Projekte aus. Diese werden Ende 2023 von Jugendstaatssekretärin Plakolm persönlich ausgezeichnet.

Rückfragen & Kontakt:

Edin Kustura

Pressesprecher der Staatssekretärin

+43 1 53 115 -

edin.kustura @ bka.gv.at

https://www.bundeskanzleramt.gv.at