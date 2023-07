Land Niederösterreich unterstützt Theaterfestival Hin & Weg in Litschau

LH Mikl-Leitner: Vielfältiges Programm mit hohem Anspruch

St. Pölten (OTS/NLK) - Das Theaterfestival Hin & Weg erhält vom Land Niederösterreich eine Jahres-förderung von 104.000 Euro. Auf Initiative von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner wurde diese Unterstützung von der Niederösterreichischen Landesregierung beschlossen. „Die Sommermonate sind für die Kultur ganz besondere:

Sommertheater, Konzerte, Musiktheater, Open-Air Kino erfreuen das Publikum im ganzen Land. Zu den Highlights zählt auch heuer wieder das Theaterfestival Hin & Weg, das mit vielfältigem Programm und hohem Anspruch das Waldviertel kulturell aufblühen lässt“, zeigt sich Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner begeistert.

Das Theaterfestival Hin & Weg startet in seine sechste Saison. Neben zeitgenössischer Theaterunterhaltung sind auch die Genres Musik, Performance und regionale Kultur vertreten. Unter dem Motto „Shakespeare & Dummheit“ finden von 11. bis 20. August rund 100 Veranstaltungen in und um die Stadt Litschau sowie im Herrenseetheater in freier Natur statt. Das Ziel ist es – wie in den vergangenen Jahren – Theater in seiner Vielfalt zu zeigen.

2023 sind Produktionen aus Tschechien, Slowenien, Schweiz, Deutschland, Wien und anderen Bundesländern vertreten. Geplant sind Aufführungen (Theatergastspiele, Stückentwicklungen und Sonderprojekte), szenische Lesungen (Stücke werden gelesen und gespielt), Lesungen, Hörspiele, Konzerte, Feuergespräche zu später Stunde und eine Seminarwoche mit Workshops. Neben Intendant Zeno Stanek, wird die künstlerische Leitung von Katharina Stemberger und Ernst Molden übernommen.

