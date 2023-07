Fulminante „Sound@V“-Award-Show des ORF Vorarlberg 2023

Überglückliche Bands und Solo-Acts, Mega-Stimmung und fantastischer Live-Sound bei der Verleihung des heurigen Musikpreises

Wien (OTS) - An die tausend musikbegeisterte Fans waren bei perfektem Sommerwetter und grandioser Party-Stimmung dabei, als am Freitagabend, dem 7. Juli 2023, im Rahmen des Poolbar Festivals in Feldkirch die Verleihung des diesjährigen ORF-Vorarlberg-Musikpreises „Sound@V“ über die Bühne ging. Fiesta Forever, Philipp Spiegl, GAS, VANJA, PUMA ORCHESTRA und Veronika Ess räumten die Preise ab. Der „Sound@V“ ist mit einem Preisgeld von insgesamt 25.000 Euro dotiert.

Die Besten vom „Sound@V“ 2023

Mit Spannung erwarteten die nominierten Vorarlberger Bands und Solo-Acts sowie die Fanbase die Verkündung der Gewinner:innen. Der Jubel war riesig als in den vier Hauptkategorien die Besten des Jahres 2023 bekannt gegeben wurden:

In der Kategorie Pop/Rock setzte sich die Band Fiesta Forever durch. Die vier Musiker konnten mit ihrem Song „On The Radar“ überzeugen. Im Genre Alternative/Singer-Songwriter gewann Philipp Spiegl mit „Garden Of Endings“. 2017 veröffentlichte der Vorarlberger zum ersten Mal Songs unter seinem eigenen Namen, im Jahr 2021 kam sein Debütalbum auf den Markt. Die Band GAS überzeugte in der Kategorie Open Pool. Sie besteht aus drei Rappern und einem DJ. Normiert waren sie mit dem Song „Gas Morning“. Die Newcomerin des Jahres ist VANJA. Die 19-jährige Sängerin und Songwriterin Vanja Simsic brachte ihren Song „Devil In Disguise“ ins Rennen.

Zwei Sonderauszeichnungen

Mit Publikumsliebling und Lebenswerk waren zwei Sonderkategorien am Start. PUMA ORCHESTRA ging mit dem Preis für den Publikumsliebling von der Bühne – die Band hat die meisten Stimmen beim Online-Voting auf vorarlberg.ORF.at erhalten. Die Lebenswerk-Auszeichnung erhielt die Feldkircherin Veronika Ess. Die ehemalige Konzertveranstalterin hat in ihrer Karriere internationale Bands wie Bryan Adams, die Kelly Family oder die Toten Hosen nach Vorarlberg geholt.

Große Show mit viel Musik

Bei der Award-Show wurde dem musikbegeisterten Publikum ein bunter Mix aus viel Live-Musik, spannenden Interviews, Auszeichnungen und Band-Portraits geboten. Die Musik-Acts Prinz Grizzley, PUMA, Paul Rohde, Miss Weirdy und VANJA sorgten für coolen Sound. Durch den Abend führten Inés Mäser und Dominic Dapré vom ORF Vorarlberg. ORF Radio Vorarlberg und vorarlberg.ORF.at übertrugen live.

Jury und Publikum entschieden gemeinsam

Die Entscheidung über die Vergabe der Preise war ein Zusammenspiel des großen Publikums-Votings auf vorarlberg.ORF.at und der Stimmen der international besetzen Fachjury. Die fünfköpfige „Sound@V“-Expertenrunde war mit dem Wiener Sänger Josh., dem bayrischen Musikjournalisten Josef Winkler, dem aus Südtirol stammenden Pop-Duo Nora Pider und Julian Angerer alias ANGER sowie Susi Ondrušová von Radio FM4 top besetzt. Die Endscheidung fiel nicht leicht, waren doch die Einreichungen der Nominierten von hervorragender Qualität.

Prominente Fans

Unters Publikum gemischt haben sich unter anderen Landeshauptmann Markus Wallner, Landtagsabgeordneter und ÖVP-Kultursprecher Christoph Thoma, Feldkirchs Bürgermeister Wolfgang Matt mit Familie, der Bludenzer Kulturstadtrat Cenk Dogan, Landespressestellenleiter Florian Themessl-Huber mit Marlene, Präsident Bernhard Heinzle und Direktorin Eva King von der Arbeiterkammer Vorarlberg, Karlheinz Kindler von der Industriellenvereinigung Vorarlberg, Feldkirchs Kulturamtsleiterin Maria Simma, Alexandra Giesinger und Christina Meusburger von der WISTO Vorarlberg, Wann & Wo-Herausgeberin und -Chefredakteurin Nadja Mauser und Poolbar-Chef Herwig Bauer.

„Sound@V“ und starke Partner

Der Musikpreis „Sound@V“ des ORF Vorarlberg wurde gemeinsam mit der Marke Vorarlberg, dem Wann & Wo und dem Poolbar Festival durchgeführt. Seit März dieses Jahres haben 72 Vorarlberger Bands und Solo-Acts ihre Bewerbung eingereicht, 16 davon wurden als Finalistinnen bzw. Finalisten für die Preisverleihung nominiert.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Perfektes Wetter, fantastische Musik-Acts, geniale Stimmung und strahlende Gewinnerinnen und Gewinner – die „Sound@V“-Award-Show war ein Highlight für Vorarlbergs Musikszene“.

